Arkup 75, le manoir flottant qui est aussi un bateau électrique solaire | La vie

Pourquoi vivre dans une péniche si vous pouvez le faire dans un manoir, qui navigue également comme un navire et est autonome ?

Si vous allez faire quelque chose, faites-le en grand. C’est ce que l’entreprise a dû penser Arkup, qui se consacre à la fabrication de yachts de luxe habitables.

Arkub fabrique des îles flottantes et des maisons pour vivre au milieu d’une rivière ou d’un lac. Sa dernière création est Arkup 75, un manoir flottant qui est aussi un bateau électrique solaire autonome, le premier au monde.

Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo, il ne s’agit pas seulement d’un design conceptuel. Il est déjà fabriqué et à vendre, si vous pouvez payer le 5,5 millions de dollars que ça coûte. Vous pouvez le voir en détail dans cette vidéo :

Comme on le voit, de l’extérieur Arkup 75 est une maison à deux étages avec 404 mètres carrés de surface habitable.

Mesure 22 mètres de long et 9,7 mètres de large. Il dispose de quatre chambres, quatre salles de bains, un salon, une cuisine, un salon, une terrasse et une plate-forme de baignade. Décoré avec tout le luxe, comme le montre la vidéo.

est yacht de luxe habitable, Comment appelles-tu cela Arkup, vous pouvez mouiller au fond du lac ou du quai, ou naviguer avec lui jusqu’à un port à une vitesse de 5 nœuds.

Jusqu’à présent, nous avons un design spectaculaire, mais son état de bateau électrique solaire autonome, le premier au monde.

Arkup 75 il dispose de deux moteurs électriques de 100 kW qui utilisent des piles, bien que vous n’ayez pas à les brancher pour les recharger, car elles sont alimentées par 213 mètres carrés de panneaux solaires qu’il a sur son toit.

Il utilise également un système de purification d’eau de pluie pour remplir vos réservoirs. C’est donc un bateau électrique autonome de 22 mètres de long.

Un authentique manoir flottant pour passer les vacances où vous voulez, bien qu’en raison de ses conditions structurelles, il ne soit pas fait pour naviguer en eaux libres ou avec des vagues.

Arkup 75, le manoir flottant qui est aussi un bateau électrique solaire autonome, est déjà en vente sur leur site à un prix d’environ 5 millions d’euros.