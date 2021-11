Arlene Dahl, actrice légendaire et mère de Lorenzo Lamas, décédée à 96 ans

Arlene Dahl, l’une des dernières stars survivantes de l’âge d’or d’Hollywood, est décédée lundi, a annoncé son fils, l’acteur de Falcon Crest Lorenzo Lamas. Dahl avait 96 ans. Sa carrière au cinéma et à la télévision a commencé à la fin des années 40 et s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 90. Dahl était également une entrepreneure et a lancé sa propre entreprise, Arlene Dahl Enterprises, dans les années 1950.

« Maman est décédée ce matin à New York », a écrit Lamas sur Facebook. « Elle a eu l’influence la plus positive sur ma vie. Je me souviendrai de son rire, de sa joie, de sa dignité alors qu’elle affrontait les défis auxquels elle était confrontée. Jamais un mauvais mot sur qui que ce soit n’a traversé ses lèvres. Sa capacité à pardonner m’a parfois laissé sans voix. Elle était vraiment une force de la nature et au fur et à mesure que nous nous rapprochions de ma vie d’adulte, je me suis de plus en plus appuyé sur elle en tant que conseillère de vie et la personne que je connaissais qui vivait et aimait au maximum. » Lamas, 63 ans, a également adressé ses condoléances au sixième et dernier mari de Dahl, Marc Rosen, qu’elle a épousé en 1984.

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de la star de MGM et légende hollywoodienne, Arlene Dahl, qui a brillé tout au long de sa longue carrière. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille, et nous sommes très reconnaissants pour le temps passé avec elle. pic.twitter.com/c8lZMq2sLt – TCM (@tcm) 29 novembre 2021

Dahl est né à Minneapolis le 11 août 1925 et a été découvert à Chicago. Elle a fait ses débuts au cinéma avec un rôle non crédité dans Life With Father en 1947. Après avoir joué dans My Wild Irish Rose, elle a décroché un contrat avec MGM, où elle a joué dans Reign of Terror, The Outsiders, Three Little Words, Ambush et No Questions posées. Au cours des années 1950, elle a joué dans une série de films d’action, dont Caribbean Gold, Jamaica Run, The Diamond Queen et la version 1959 de Journey to the Center of the Earth. Elle a également joué dans le noir Slightly Scarlet de 1956. Son dernier grand film était Land Raiders en 1970.

Tout au long de sa carrière, Dahl est également apparue à la télévision. Elle a joué dans One Life to Live de 1981 à 1984 et All My Children en 1995. Elle a également joué dans un épisode d’Air America en 1999. Ses autres crédits télévisés incluent des épisodes de Burke’s Law, Jigsaw John, The Love Boat et Fantasy Island.

Dahl était également un écrivain publié. En 1951, elle a commencé à publier une chronique sur la beauté dans le Chicago Tribune intitulée « Let’s Be Beautiful ». La chronique a été diffusée à l’échelle nationale dans tout le pays et a duré plus de 20 ans. Elle a également créé Arlene Dahl Enterprises, qui vendait de la lingerie et des cosmétiques. Elle a également inventé le Dahl Beauty Cap, qui pouvait être porté pour empêcher les cheveux de s’abîmer au lit, note The Hollywood Reporter. Elle a publié 15 livres de beauté, dont un qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Le succès a fait d’elle une millionnaire, mais elle est revenue au métier d’acteur dans les années 1980 après avoir dû déposer une demande de mise en faillite.

L’actrice s’est mariée et a divorcé cinq fois avant d’épouser Rosen en 1984. Son premier mari était Lex Barker, qui a divorcé de Dahl en 1952 et épousé Lana Turner l’année suivante. Le deuxième mari de Dahl était le chanteur Fernando Lamas, le père de Lamas. Leur mariage a duré de 1954 à 1960. Elle laisse également dans le deuil deux autres enfants, sa fille Christina Carole Holmes, issue de son troisième mariage; et Rounsevelle Andreas Schaum, de son cinquième.