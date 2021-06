Arlene Phillips et Kate Bingham vont devenir dames – rapports

F

La juge de Strictly Come Dancing, Arlene Phillips, et l’ex-responsable du groupe de travail sur les vaccins, Kate Bingham, devraient être nommées dames.

On dit que le couple fait partie de ceux qui seront reconnus lors des honneurs de l’anniversaire de la reine qui seront annoncés ce mois-ci.

Selon le Sunday Telegraph, la société de capital-risque Mme Bingham sera récompensée pour ses efforts pendant la pandémie de Covid-19.

Dans son rôle non rémunéré de présidente du groupe de travail britannique sur les vaccins, elle a dirigé l’approvisionnement en vaccins et a aidé à obtenir plus de 350 millions de doses de sept vaccins différents, dont 40 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech et 100 millions de doses du vaccin développé par Oxford. et AstraZeneca.

Pendant ce temps, le Sun a déclaré que Phillips sera également récompensé après une carrière distinguée dans la danse.

L’homme de 78 ans a été réalisateur et chorégraphe de Hot Gossip, un habitué de la télévision à la fin des années 1970 et au début des années 1980, a travaillé sur le West End et Broadway, puis sur Strictly.

La BBC a été accusée d’âgisme après que Phillips a été notoirement exclu de Strictly et remplacé par la jeune star Alesha Dixon en 2009.

Elle a été nommée CBE lors des honneurs du Nouvel An 2013 pour services rendus à la danse et à la charité.