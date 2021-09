Arlis Perry, son meurtre et l’affaire Son of Sam ?

ABC News / Le shérif du comté de Santa Clara Arlis Perry / Stephen Blake Crawford.

Arlis Perry a été brutalement assassinée dans une église en 1974 à l’Université de Stanford, et les enquêteurs pensaient que son meurtre aurait pu être lié à l’affaire Son of Sam, à l’occultisme ou à un rituel satanique. Cependant, la théorie du Fils de Sam a été écartée par une enquête et le principal suspect a été identifié comme étant Stephen Blake Crawford.

Perry a été tué dans l’un des trois meurtres à l’Université de Stanford en 1973 et 1974. Les meurtres sont devenus connus sous le nom de meurtres de Stanford. Crawford a été lié à l’affaire par des tests ADN, a déclaré Smith. Au moment de sa mort, Crawford était également considéré comme un suspect possible dans les meurtres de Leslie Marie Perlov et Janet Ann Taylor, a rapporté The Mercury News. Cependant, les enquêteurs ont par la suite porté des accusations contre John Arthur Getreu pour ces décès, à la suite des correspondances ADN.

ABC 20/20 enquête sur les meurtres de Stanford dans un nouvel épisode diffusé à 21 h HE le vendredi 17 septembre 2021.

Voici ce que vous devez savoir :

Le fils du tueur de Sam, David Berkowitz, a prétendu connaître le tueur de Perry, mais les enquêteurs ont exclu un lien

Le meurtre de Perry a été discuté dans la série documentaire de Netflix, “The Sons of Sam: Descent Into Darkness”, parce que les enquêteurs pensaient que son meurtre aurait pu être lié à des rituels occultes ou sataniques. Le fils du tueur de Sam, David Berkowitz, avait prétendu être au courant du meurtre de Perry, mais les enquêteurs ont exclu tout lien réel, ont-ils déclaré dans la série.

Les spéculations sur le lien ont commencé lorsque le lieutenant Terry Gardner, un shérif adjoint du comté de Ward, dans le Dakota du Nord, impliqué dans l’affaire Son of Sam, a reçu un colis de Berkowitz, selon la série documentaire. Il comprenait un livre, “L’anatomie de la sorcellerie”, avec une note inscrite dans les marges. Il disait : « Arlis Perry, traqué, traqué et assassiné. Suivi par California et Stanford Univ », selon la série.

Ken Kahn, un détective à la retraite du département de police de Santa Clara, a déclaré dans la série qu’il avait reçu une lettre de Berkowitz en 1981, disant qu’il pourrait avoir des informations sur le meurtre de Perry. Kahn et d’autres enquêteurs se sont rendus à New York pour interroger Berkowitz, a-t-il déclaré dans la série, mais Berkowitz n’a pas révélé qui était le tueur présumé.

Tout au long de l’interview, Kahn a déclaré qu’ils avaient déterminé que Berkowitz était “une sorte de taquinerie”.

Les agents ont trouvé un livre, “The Ultimate Evil”, dans l’appartement de Crawford, qui traite de l’affaire Son of Sam.

Le shérif Laurie Smith parlant de l’affaire du meurtre d’Arlis Perry Le shérif du comté de Santa Clara Laurie Smith discute de l’incident du 28 juin 2018, au cours duquel des députés ont tenté de signifier un mandat de perquisition et d’arrêter Stephen Blake Crawford – le principal suspect du meurtre d’Arlis Perry en 1974 – dans son appartement de San José, en Californie. Crawford s’est plutôt suicidé. Vidéo prise le 29 juin 2018 par… 02-07-2018T06 : 09 : 16Z

Après la mort de Crawford, les enquêteurs ont trouvé la couverture déchirée du livre “The Ultimate Evil”, a déclaré Smith lors de la conférence de presse. Le livre parle du tueur en série Son of Sam et mentionne le meurtre de Perry, selon The Mercury News.

Crawford était employé comme gardien de sécurité à l’église où Perry a été brutalement assassiné, a rapporté The Mercury News. Elle a récemment été mariée à Bruce Perry, étudiant en médecine à Stanford. Après une dispute avec son mari, elle lui a dit qu’elle irait à l’église pour prier vers 23h30 le soir de son meurtre. Alors qu’il n’est pas rentré chez lui à 3h30 du matin, Bruce Perry a appelé la police. Les agents d’intervention ont trouvé les portes de l’église fermées. Smith a déclaré lors de sa conférence de presse que Crawford était chargé de verrouiller les portes et a déclaré à la police qu’il avait trouvé le corps de Perry.

Le Mercury News a rapporté qu’un pic à glace avait été enfoncé à l’arrière du crâne de Perry et a déclaré que “son corps avait été violé avec des bougies d’église”.

Smith a déclaré que le meurtre était “un crime terrible et terrible” et a adressé ses condoléances à la famille Perry. Elle a dit qu’elle avait commencé avec le bureau du shérif peu de temps après la mort de Perry, alors qu’elle n’était pas beaucoup plus âgée que Perry, et a déclaré que l’affaire lui était “personnelle”. Il a déclaré que Crawford était une personne d’intérêt depuis de nombreuses années, mais les enquêteurs n’ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves pour l’inculper jusqu’en 2018.

“Nous considérons cela comme une clôture et nous pensons avoir des preuves solides pour arrêter et même condamner Stephen Crawford pour le meurtre d’Arlis Perry”, a déclaré Smith.

