Arlo Go 2 est une caméra de sécurité sans fil à 250 $ que vous pouvez emporter n’importe où

Arlo a présenté l’Arlo Go 2 avec prise en charge de la connectivité Wi-Fi et LTE. La caméra de sécurité sans fil est dotée d’un système audio bidirectionnel, d’un projecteur intégré, d’un GPS, d’un enregistrement vidéo 1080p, etc. Il est disponible pour 250 $ chez Verizon, avec d’autres transporteurs à suivre en 2022.

Arlo a annoncé aujourd’hui le suivi de sa caméra de sécurité Arlo Go 2017, conçue pour surveiller les zones où le Wi-Fi peut être irrégulier ou tout simplement indisponible. Cependant, contrairement à son prédécesseur, le nouvel Arlo Go 2 est un peu moins cher à 250 $ et est livré avec une multitude de mises à niveau importantes.

La nouvelle caméra de sécurité est conçue pour être utilisée dans des endroits éloignés tels que votre maison de vacances, votre chalet, les emplacements de camping-car ou même un camping où il n’y a pas de connexion Wi-Fi fiable. Avec la prise en charge Wi-Fi et LTE, vous pouvez être sûr que le Go 2 sera toujours connecté à Internet, même si votre connexion principale tombe en panne.

Source : Arlo

Le nouveau système de sécurité d’Arlo est sensiblement différent de son prédécesseur, qui coûte 430 $. Il a une nouvelle forme et un projecteur intégré qui vous permet de voir les intrus en couleur plutôt qu’en noir et blanc la nuit, grâce à sa vision nocturne en couleur. Le Go 2 dispose également d’un système audio bidirectionnel pour que vous puissiez converser avec les visiteurs en temps réel, ainsi que d’une sirène intégrée pour dissuader les intrus.

Il possède également une caméra 1080p, ce qui est une amélioration par rapport à la caméra 720p de son prédécesseur. Avec son boîtier résistant aux intempéries, Arlo a conçu la caméra pour résister aux éléments. Vous pouvez suivre l’emplacement de votre appareil photo à l’aide du GPS intégré.

Chaque caméra Go 2 que vous achetez vous offre également trois mois d’accès gratuit au service d’abonnement Arlo Secure. Il vous permet de visualiser jusqu’à 30 jours d’enregistrements dans le cloud et de recevoir des notifications personnalisées lorsque la caméra détecte des personnes, des animaux, des véhicules et des colis. Il vous donne également accès 24 heures sur 24 à l’assistance d’intervention d’urgence d’Arlo, bien que celle-ci ne soit disponible qu’aux États-Unis.

Source : Arlo

Cependant, si vous souhaitez continuer à utiliser les services de sécurité et le stockage cloud d’Arlo Secure après la fin de la période d’essai, vous devez renouveler votre abonnement. Cela se traduit par un paiement mensuel pouvant aller jusqu’à 15 $. (voir les plans détaillés ici). Cependant, vous avez la possibilité de stocker vos images localement en insérant une carte microSD dans la caméra.

Même sans cet abonnement, il reste plus cher que la plupart des meilleures caméras de sécurité extérieures sorties cette année, telles que la Eufy Security Floodlight Cam. Cette caméra de sécurité à moins de 200 $ offre une détection de personne alimentée par l’IA et des alertes intelligentes dès la sortie de la boîte, sans frais d’abonnement supplémentaires.

Le Go 2 est désormais disponible à l’achat via Arlo et Verizon. Arlo promet qu’il sera disponible sur d’autres opérateurs l’année prochaine.

Arlo Go 2

L’Arlo Go 2 est une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, assurant la sécurité dans les zones sans électricité ni accès Wi-Fi. Sa connectivité 4G LTE et sa batterie longue durée sont destinées à vous aider à surveiller votre maison de vacances, votre camping-car, vos chantiers de construction ou votre camping, indépendamment des pannes de réseau ou de courant.