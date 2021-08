Arlo Ultra vs Arlo Ultra 2 : quelle caméra de sécurité 4K est faite pour vous ?

Les meilleures caméras de sécurité pour la maison sont un excellent moyen de vous offrir une tranquillité d’esprit en vous permettant de surveiller votre maison lorsque vous n’êtes pas là. Ils vous avertiront s’ils détectent un mouvement afin que vous puissiez prendre les mesures appropriées, et ils sont beaucoup plus faciles à installer que les systèmes de vidéosurveillance câblés traditionnels.

Il n’est donc pas surprenant que près de 20 % des foyers américains disposent d’une caméra de sécurité à domicile, selon l’enquête sur la sécurité à domicile de Safety.com.

Arlo a été l’une des premières marques à produire des caméras de sécurité pour la maison en 2014, et depuis lors, a publié un certain nombre de modèles qui s’appuient sur les dernières avec une qualité vidéo améliorée et des fonctionnalités pratiques pour réduire le nombre de fausses alertes.

C’est la première caméra de sécurité domestique 4K, l’Arlo Ultra est abandonnée car la marque a lancé l’Arlo Ultra 2. Cependant, le stock d’Arlo Ultra est toujours disponible, bien qu’il diminue rapidement – en partie parce que le prix de l’Ultra a été considérablement réduit le rendant plus attrayant que jamais. Alors, devriez-vous vous précipiter et acheter l’Ultra, ou attendre et vous procurer l’Ultra 2 à votre guise ? Nous avons rassemblé les principales différences entre les deux et les avons testées face à face pour vous aider à décider.

Principales différences entre Arlo Ultra et Arlo Ultra 2

En surface, l’Arlo Ultra et l’Arlo Ultra 2 semblent identiques et peuvent tous deux enregistrer des séquences en 4K. Les deux caméras utilisent un SmartHub pour se connecter à Internet plutôt que de se connecter à votre réseau Wi-Fi domestique.

Ce SmartHub crée sa propre connexion Wi-Fi individuelle avec les caméras Ultra et Ultra 2, ce qui est plus sécurisé qu’un lien direct entre votre routeur et la caméra de sécurité. Cela garantit qu’il est moins susceptible d’être intercepté par des utilisateurs non autorisés et offre également un stockage local éliminant le besoin de s’abonner à Arlo Secure, le service de stockage en ligne de la marque.

En fait, la distinction entre les deux caméras se résume à une caractéristique, mais cela pourrait faire toute la différence quant à l’efficacité de votre caméra de sécurité domestique pour protéger votre propriété.

L’Arlo Ultra 2 prend en charge les bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, tandis que l’Arlo Ultra ne prend en charge que 2,4 GHz. Cela signifie que la caméra Arlo Ultra 2 peut être placée plus loin du SmartHub que l’Arlo Ultra – si vous avez une grande propriété et avez besoin d’une connexion Wi-Fi à plus longue portée, cela fera toute la différence pour la caméra que vous choisissez.

(Crédit image : Arlo)

Meilleures offres Arlo Ultra

Lisez la suite pour découvrir comment ces deux caméras de sécurité domestique 4K se comparent – ou, si vous avez déjà décidé laquelle des deux vous souhaitez acheter, découvrez les meilleurs prix en ce moment pour les deux produits ci-dessous :

Les meilleures offres Arlo Ultra 4K et Arlo Ultra 2 du moment

Prix

Comme nous l’avons déjà mentionné, les caméras de sécurité Ultra Home se situent au sommet de la gamme Arlo, donc sans surprise, ce sont les modèles les plus chers proposés par la marque.

L’Arlo Ultra commence à partir de 399 $ / 314,99 £ / (environ 550 $ AU) pour un kit à une caméra, qui comprend le hub intelligent. Cependant, ce kit n’est actuellement pas disponible en Australie.

Un kit à deux caméras vous fera reculer 599,99 $ / 490 £ / 826 $ AU. Une version à trois caméras est également disponible pour 897 $ / 629,99 £ / 1 149 $ AU, et au Royaume-Uni, vous pouvez également vous procurer un kit de quatre caméras, pour 799,99 £.

Les caméras supplémentaires uniques, qui n’incluent pas le hub intelligent, vous feront reculer 265 $ / 229,99 £ / 312 $ AU.

L’Arlo Ultra 2 est disponible aux États-Unis et en Australie depuis octobre 2020, alors qu’il n’a été lancé au Royaume-Uni qu’en avril 2021. Le nouveau stock de l’Ultra original n’est plus produit, c’est pourquoi il y a moins de choix de kit de caméra disponible dans le États-Unis et Australie.

L’Arlo Ultra 2 est un peu plus cher que son prédécesseur, à partir de 599,99 $ / 629,99 £ / 799 $ AU pour un kit à deux caméras (contrairement à l’Arlo Ultra, un kit à une caméra n’est pas proposé).

Il existe également un kit de trois caméras au prix de 899,99 $ / 809,99 £ / 1 049,99 $, tandis qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, il existe un kit de quatre caméras qui coûte 999,99 $ / 989,99 £.

Les caméras supplémentaires uniques qui n’incluent pas le hub intelligent sont au prix de 299,99 $ / 314,99 £ / 449,99 $ AU.

Comme avec la majorité des caméras de sécurité à domicile, si vous souhaitez revoir les séquences enregistrées par la caméra à une date ultérieure, vous devrez vous abonner à un plan de stockage en nuage (bien que vous puissiez enregistrer des séquences sur votre propre appareil – plus à ce sujet plus tard ).

Toutes les caméras Arlo utilisent Arlo Secure, ce qui coûte 4,99 $ / 3,99 £ / 7,49 $ AU par mois et garantit que les séquences 4K enregistrées par la caméra sont stockées jusqu’à 30 jours.

Il y a aussi un 14,99 $ / 12,9 £ / 21,99 $ AU plan d’abonnement disponible, qui peut être utilisé avec Arlo Ultra et Arlo Ultra 2. Cependant, cela ne stocke que des images à une résolution maximale de 2K – choisir cette option rendrait l’investissement dans les caméras 4K d’Arlo un peu inutile.

Arlo Smart vous donne également accès à des fonctionnalités d’IA pratiques telles que la possibilité d’identifier si la source du mouvement était une personne, un animal, un véhicule ou simplement un arbre bruissant dans le vent. Les deux caméras sont livrées avec un essai gratuit de trois mois d’Arlo Secure.

(Crédit image : Arlo)

Concevoir

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’Arlo Ultra et l’Arlo Ultra 2 sont identiques, avec un boîtier blanc brillant et une face noire élégante avec l’objectif de la caméra et le projecteur LED (pour garantir des images couleur même la nuit). Ils ont tous deux un champ de vision de 180 degrés et peuvent enregistrer des séquences en 4K.

Les deux caméras, qui résistent aux intempéries et peuvent être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur, sont alimentées par une batterie rechargeable, bien qu’elles puissent également être câblées. Ils peuvent être placés sur pied ou fixés au mur et utilisent un SmartHub pour se connecter à Internet.

Cependant, alors que l’Arlo Ultra 2 prend en charge les bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, l’Arlo Ultra ne prend en charge que 2,4 GHz.

Caractéristiques

L’Arlo Ultra et l’Arlo Ultra 2 sont tous deux efficaces pour surveiller les mouvements et vous alerter si une activité est détectée. Lors du test, nous avons constaté que les deux caméras nous alertaient rapidement lorsqu’un mouvement était détecté, et nous avons été impressionnés par la qualité des images.

Nous avons monté les caméras à l’extérieur de notre propriété, au milieu du deuxième étage, de sorte que toute notre allée a été prise en compte par le champ de vision de la caméra. La résolution 4k signifiait que lorsqu’une activité était détectée, nous pouvions zoomer sur la séquence tout en étant en mesure de distinguer clairement les détails, tels que la plaque d’immatriculation de la voiture garée sur le lecteur – quelque chose de caméras qui enregistrent en 2K et Full HD lutte avec à cette hauteur.

Les Arlo Ultra et Ultra 2 peuvent également être configurés pour effectuer un zoom avant automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté et suivre le sujet. Nous avons trouvé que cette fonction était pratique et suivait efficacement le sujet, mais comme l’image a été zoomée, ce n’est pas la même clarté que les séquences enregistrées lorsque cette fonction est désactivée.

Nous avons utilisé l’essai gratuit d’Arlo Secure Plus lors du test des caméras et avons constaté que les deux étaient également précis pour identifier le cours du mouvement, garantissant que nous n’étions pas en proie à des alertes faussement positives.

Verdict

Lorsqu’il s’agit de choisir entre l’Arlo Ultra et l’Arlo Ultra 2, la taille de votre propriété et la distance à laquelle vous souhaitez positionner la caméra du SmartHub affecteront laquelle des deux caméras de sécurité domestique vous devriez choisir.

Si vous envisagez d’utiliser la caméra relativement près du SmartHub, l’Arlo Ultra suffira, et comme il est plus abordable que l’Arlo Ultra 2, il est plus doux pour votre portefeuille. Bien que, comme le stock de l’appareil photo ne soit plus produit, nous vous invitons à acheter le plus tôt possible afin de ne rien manquer.

Cependant, si vous avez une grande propriété et que vous souhaitez positionner la caméra de sécurité à une plus grande distance du SmartHub, l’Arlo Ultra 2 est une meilleure option. Le Wi-Fi à plus longue portée garantira que la caméra n’interrompt pas fréquemment la connexion Internet, ce qui signifie qu’elle n’est pas en mesure de détecter les mouvements et de vous alerter si quelque chose de fâcheux se produit.