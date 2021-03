Arm annonce Armv9, sa première nouvelle architecture de puce en une décennie avec un grand accent sur la sécurité et l’IA

Les ordinateurs portables et même les serveurs adoptent de plus en plus l’architecture Arm. (Image représentative: bras)

Architecture de la puce d’armement: Le concepteur de puces Arm a annoncé une nouvelle version de son architecture de puces, Armv9, la première depuis une décennie. Avant cela, Arm avait annoncé l’infrastructure de la puce Armv8 en 2011. Arm a déclaré qu’Armv9 apportait trois améliorations clés par rapport à l’architecture précédente: des performances plus rapides, de meilleures performances de l’IA ainsi que la sécurité. Finalement, les avantages offerts par la nouvelle architecture de puce se retrouveraient dans les appareils dotés de processeurs basés sur l’architecture Arm.

Les conceptions d’Arm alimentent une grande partie des appareils vendus aujourd’hui, y compris presque tous les smartphones. Les ordinateurs portables et même les serveurs adoptent de plus en plus l’architecture Arm, la principale étant récemment Apple, qui a annoncé en 2020 qu’elle passerait d’Intel à ses propres processeurs internes basés sur Arm pour ses ordinateurs Mac. Les premiers modèles basés sur leurs puces sont même sortis l’année dernière.

En termes de sécurité, la nouvelle architecture de calcul confidentielle d’Arm (CCA) fournirait un environnement matériel sécurisé dans le but de protéger les informations sensibles. Le code et les données importants peuvent être protégés du reste du système à l’aide de «royaumes» créés dynamiquement, plus d’informations sur lesquelles seront partagées plus tard cette année, a déclaré Arm.

En ce qui concerne le traitement de l’IA, Scalable Vector Extension 2 (SVE2) ferait partie de l’Armv9. La technologie a été conçue pour que les tâches de traitement du signal numérique et d’apprentissage automatique puissent être exécutées de manière plus efficace. On s’attend à ce que les systèmes AR, VR, 5G et les charges de travail ML, y compris la reconnaissance vocale et le traitement d’image, en bénéficient tous.

Les performances générales seraient également améliorées avec Armv9, qui espère que les performances du processeur seront augmentées de plus de 30% au cours des deux prochaines générations. La société a déclaré que tous les logiciels existants seraient capables de fonctionner sur des processeurs basés sur Armv9 sans aucun problème.

Arm a également déclaré qu’Armv9 était un programme évolutif d’améliorations qui serait déployé dans l’architecture de l’entreprise au cours des prochaines années afin d’augmenter ses capacités informatiques.

