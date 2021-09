Armando Caballero, personne d’intérêt dans l’affaire Miya Marcano, est décédé 10z viral

in

Alors que les députés de Floride continuent de rechercher une femme disparue, les autorités ont annoncé une évolution inquiétante au sujet d’une personne d’intérêt dans l’affaire.

Le bureau du shérif du comté d’Orange vient d’être nommé Armando Manuel Caballero, 27 ans, en tant que personne intéressée par la disparition de son collègue Miya Marcano, une femme de 19 ans qui a été vue pour la dernière fois vendredi après-midi. Shérif Jean Mina a déclaré que les autorités avaient obtenu un mandat de cambriolage contre Caballero, mais les députés ne l’exécuteront jamais : Caballero a été retrouvé mort dans un suicide apparent lundi dans le comté voisin de Seminole.

VIDÉO À PARTIR DE 15 H MISE À JOUR : Le shérif John Mina fait le point sur la disparition de Miya Marcano, 19 ans. (La vidéo a déjà été diffusée en direct.) pic.twitter.com/3OJHioILpu – Bureau du shérif du comté d’Orange (@OrangeCoSheriff) 27 septembre 2021

Marcano a été vu pour la dernière fois dans les appartements Arden Villas vendredi vers 17 heures, ont annoncé les autorités. Elle y était à la fois locataire et employée, a déclaré le shérif Mina lors d’une conférence de presse lundi. Caballero était un ouvrier d’entretien là-bas depuis juin et a exprimé un intérêt romantique pour Marcano, a déclaré Mina. Marcano l’a refusé, mais Mina a déclaré que Caballero avait utilisé un porte-clés pour entrer dans son appartement à 16h30, 30 minutes avant la fin de son quart de travail. D’où le mandat de cambriolage. De plus, comme nous l’avons noté ci-dessus, Marcano a été vu pour la dernière fois à 17 heures.

Les députés ont parlé à Caballero lors de l’enquête initiale, mais à l’époque, ils ne le considéraient que comme un employé de maintenance donnant des informations, a déclaré Mina. Caballero aurait déclaré aux enquêteurs qu’il avait vu Marcano pour la dernière fois vendredi à 15 heures.

La famille de Marcano, qui a comparu lors de la conférence de presse, a affirmé qu’il n’était pas du tout normal qu’elle se taise, a déclaré Mina.

Le shérif a déclaré que quelques objets dans l’appartement étaient considérés comme suspects, mais il a refusé de dire lesquels. L’enquête est en cours.

“Notre seul but est de trouver Mia”, a déclaré Mina. Dans le cadre de l’enquête, il a appelé les membres du public pour toute information sur ses allées et venues, ainsi que Caballero.

MISE À JOUR DE MIYA MARCANO : Armando Manuel Caballero, 27 ans, personne d’intérêt pour la disparition de Miya Marcano a été retrouvé mort aujourd’hui. Il semble qu’il se soit suicidé. Miya est toujours portée disparue. Toute personne ayant des informations sur Caballero ou Miya doit appeler OCSO au 407-836-4357 ou @CrimelineFL au 800-423-8477. pic.twitter.com/WBukzi8QAJ – Bureau du shérif du comté d’Orange (@OrangeCoSheriff) 27 septembre 2021

« Si vous le connaissiez, si vous le voyiez ou si vous voyiez sa voiture », a-t-il déclaré. « Il conduisait une Ford Fusion argentée avec l’étiquette Florida PZUJ17. Comme je l’ai dit, nous avons déjà récupéré ce véhicule, mais nous voulons connaître les circonstances dans lesquelles quelqu’un l’a peut-être vu dans ce véhicule et où ils se trouvaient.

Les députés décrivent Marcano comme noir, aux cheveux bruns et aux yeux verts, mesurant 5’0″ et pesant 130 livres.

VEUILLEZ PARTAGER : Nos adjoints et enquêteurs travaillent sans relâche pour retrouver Miya Marcano, 19 ans. Miya a été vue pour la dernière fois le 24 septembre dans les appartements Arden Villas (3303 Arden Villas Blvd., Orlando). Nous exhortons toute personne ayant des informations à appeler OCSO au 407-836-4357. Si vous voyez Miya, appelez le 911. pic.twitter.com/IZdIET8Hss – Bureau du shérif du comté d’Orange (@OrangeCoSheriff) 27 septembre 2021

Les députés du comté d’Orange s’occupent du cas des personnes disparues tandis que leurs homologues du comté de Seminole enquêtent sur la mort de Caballero.

Caballero a été retrouvé mort dans un immeuble des appartements du Camden Club à Longwood non constitué en société, responsable de l’information publique du shérif du comté de Seminole Kim Cannaday dit Law&Crime. Elle a précisé que ce n’était pas dans un appartement. Les autorités ont reçu un appel à 10h30 concernant une personne décédée. Le rapport du médecin légiste est en attente. Cannaday a déclaré qu’elle ne pouvait pas préciser pourquoi les enquêteurs pensaient que la mort de Caballero était un suicide.

Les membres inquiets de la famille de Marcano espèrent qu’elle sera retrouvée vivante.

“Je sais que tu es en vie”, a déclaré la tante de Marcano Pia Scarbriel Henry. « Je sais que tu es là-bas. Nous t’aimons. Tu sais que notre famille est forte. Tu sais que notre famille est grande. Tu sais que nous ne dormirons jamais une nuit avant de te ramener à la maison. Tu nous manques.”

