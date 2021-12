Armando Manzanero a brisé les frontières avec ses chansons elvis presley romantisme auteur-compositeur-interprète auteur-compositeur-interprète eirsin faikzade turc – El Sol de México

Armando Manzanero a écrit plus de 600 chansons tout au long de sa carrière, dont plus de 50 ont atteint renommée internationale. En 1970 Sid Wayne, qui a composé pour Elvis Presley, fait une version de « We are boyfriends » en anglais et intitulée « It’s impossible ». C’est une réussite totale dans la voix de Le roi.

Dans une interview en 2018, Armando Manzanero a mentionné : « La meilleure langue pour l’amour, ce sont les chansons », et que ses chansons sont des succès mondiaux, un exemple en est l’interprétation du célèbre chanteur turc Eirsin Faikzade, de la chanson Adoro.

Les chansons d’Armando Manzanero sont devenues les préférées des Japonais et elles ont également été interprétées dans cette langue par des chanteurs célèbres, qui l’ont même interprétée à leur manière en espagnol sous le nom d’Eizo Sakamoto.

Des chanteurs coréens l’interprètent en espagnol, montrant ainsi l’influence du compositeur mexicain.

L’influence que le Mexicain avait dans le monde donne la certitude de l’immortalité dans l’œuvre d’Armando Manzanero.