Armando Manzanero a composé plus de 600 chansons – El Sol de México

Compositeur de plus de 600 chansons, amateur de piano et l’esprit derrière les succès de grands noms de la musique tels que Luis Miguel, Libertad Lamarque, Alejandro Sanz et Leonel García. Armando Manzanero, qui est tombé amoureux de milliers de personnes avec ses paroles, perdu le combat contre le Covid-19 il y a un an.

Le natif de Mérida, Yucatán, est décédé quelques jours après son 86e anniversaire. Deux semaines auparavant, il célébrait l’inauguration de son musée « Casa Manzanero » à Mérida, Yucatán.

le Le 17 décembre 2020, il a été signalé qu’il avait été hospitalisé pour un coronavirusCinq jours plus tard, il a été confirmé qu’il avait été intubé.

Qui était Armando Manzanero ?

L’auteur est né le 7 décembre 1934, du berceau où il portait la musique dans ses veines. Ses parents, Juana Canché et Santiago Manzanero, sont deux des musiciens fondateurs de l’orchestre Typica Yucalpetén de Yucatán. Sa formation débute dès l’âge de huit ans, lorsqu’il entre à l’Ecole des Beaux-Arts.

A tout juste 15 ans, il compose sa première chanson, intitulé « Jamais au monde », qui en est venu à avoir jusqu’à 21 versions dans différentes langues. Un an plus tard, il apprend à jouer du piano, ce qui l’amènera à travailler avec de grands artistes de l’époque tels que Pedro Vargas, Lucho Gatica et Rapahel.

En 1962, il a obtenu la cinquième place au Festival du Chant de la Ville de Mexico, et pour 1965, sa chanson « When I’m with you » lui vaut la première place au Miami Song Festival.

Avec cela, sa reconnaissance internationale a commencé, et il a commencé à préparer ce qui serait son premier album : « Mon premier enregistrement », sorti en 1967. Dans cet album, il a inclus sa première composition, et d’autres singles tels que « Je vais éteindre la lumière » et « Tu me manques », qui au fil du temps deviendront deux des plus célèbres de son répertoire.

Cette même année Il a été promoteur de l’éditeur de musique EMMI et directeur musical de CBS International (aujourd’hui Sony Music). A) Oui a commencé une carrière parallèle en tant que producteur, ce qui lui a permis de travailler avec des artistes comme Angélica María, María Conchita Alonso, et ces dernières années Luis Miguel et Carlos Cuevas.

Au cours des années 70, il a joué dans une polémique sur la chanson « We are boyfriends », qui a été traduite en anglais par Sid Wayne et enregistrée sous le nom « It’s impossible ». L’Américain l’a accusé de l’avoir plagié, et en échouant à gagner la sympathie du jury américain, il a perdu le procès et a été contraint de rendre tout l’argent qu’il avait gagné pour cette chanson.

Cependant, des années plus tard Il a exprimé que cette version semblait aussi bonne que la sienne, et méritait la nomination au Grammy tu as reçu.

À la fin de cette décennie, il a mis toutes les controverses de côté et a poursuivi sa route vers le succès à travers le monde. Sa chanson « Señor amor » lui a valu la première place au Festival de la Canción de Mallorca, en Espagne.

Dans 1993, le magazine Billboard lui décerne le prix « Excellence »., pour sa carrière artistique; et en 1994 ses chansons « No sé tú » et « Adoro » sont devenues les plus écoutées de cette année-là, atteignant les premières places de la popularité.

En 2001, il sort l’album « Duetos », où il collabore avec de grands collègues tels que Olga Tañón, Alejandro Sanz, Edith Márquez, Ricardo Montaner, Lucero, Francisco Céspedes, Carlos Cuevas, Miguel Bosé et son fils, Juan Pablo Manzanero. Cette production a reçu un Latin Grammy l’année suivante, et est l’une des plus acclamées de sa carrière.

Neuf ans plus tard a assumé la présidence de la Société des auteurs et compositeurs, après le décès de Roberto Cantoral, poste qu’il a occupé jusqu’à son décès en 2020.

Plus d’informations sur Manzanero

Frank Sinatra, Elvis Presley, Tony Bennet, Andrea Bocelli et Cristina Aguilera étaient quelques-uns des artistes internationaux qui ont interprété ses chansons. Il a fait une apparition dans le dernier chapitre du feuilleton colombien « Yo soy Betty la fea », le plus réussi La chanson « Corazón amigo » lui a valu le Billboard Magazine Excellence Award pour sa carrière artistique en 1993. Il a toujours été contre le reggaeton et les rythmes urbains. À une occasion, il a déclaré que « personne ne pouvait faire l’amour avec une chanson de Maluma. » Le chanteur Carlos Lico a placé sa ballade « Non » au sommet des charts latino-américains en 1969. Il s’est marié cinq fois. Laura Elena Villa, qui avait 36 ​​ans sa cadette, était sa dernière épouse, ils se sont mariés en 2014.