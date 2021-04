Armani-Bayern, une série sans favori clair

19/04/2021

La deuxième série des barrages débutera ce mardi à Milan, avec l’équipe italienne jouant à domicile (20h45) contre l’une des surprises de cette Euroligue, le Bayern Munich de Trinchieri, dans une série qui devrait être équilibrée., bien qu’Armani défende son avantage sur la piste obtenu avec sa quatrième place en saison régulière.

Le facteur déterminant pour l’équipe milanaise sera la contribution d’un joueur comme ‘Chacho’ Rodríguez, qui est présenté comme le facteur de déséquilibre lorsque les parties «se retrouvent coincées» pour les Italiens.

Le canari, qui rejoint toujours l’équipe d’Ettore Messina pour se rafraîchir, -n’a joué que trois matchs en tant que partant en saison régulière-, il a obtenu en moyenne 9,6 points et 4,7 passes décisives cette saison.

Opportunité pour les deux

La partie bavaroise fait ses débuts en barrages contre un Armani qui n’est plus en séries éliminatoires depuis 2014, et à la recherche de sa première apparition dans le Final Four en 29 ans.

Armani doit chercher le “ tempo ” du match, en évitant de perdre des balles – le moins en Euroligue, avec 10,9 – tandis que le Bayern doit contrôler le tir à longue distance toujours efficace des locaux.

“Ce sera une série très serrée et difficile”, a reconnu Ettore Messina. “Le Bayern est une équipe très bien formée, très disciplinée et avec une organisation défensive de haut niveau. Il faudra être patient », a déclaré l’Italien.