Armani Beauty présente le service basé sur l’IA de Face Maestro – WWD

FAIRE FACE: Armani porte les essais de maquillage virtuel à un nouveau niveau avec Face Maestro, le premier service numérique de la marque basé sur l’intelligence artificielle et adapté aux traits du visage des gens.

« Propulsé par l’IA, Face Maestro est un service artistique de maquillage en réalité augmentée unique qui fournit du maquillage sur mesure aux consommateurs. Face Maestro utilise un algorithme révolutionnaire qui extrait les données de plus de 10 000 selfies et analyse chaque visage en fonction de sept traits du visage pour offrir plus de 200 looks », a expliqué Véronique Gautier, présidente mondiale d’Armani Beauty.

“Lorsque les essayages numériques proposent aux consommateurs d’essayer la couleur par eux-mêmes, comme ils l’essayeraient au comptoir, Face Maestro est comme un rendez-vous privé avec un créateur de visage Giorgio Armani, qui comprend les traits du visage des clients et leur donne des conseils personnalisés sur la façon d’utiliser nos produits de maquillage pour améliorer leur beauté naturelle », a-t-elle poursuivi.

Face Maestro propose plus de 200 looks de maquillage créés pour différents tons de peau, formes de visage et traits. Le service suggère des teintes pour les yeux, les lèvres et les joues, qu’Armani appelle « harmonies de couleurs ».

Face Maestro intègre Armani Try-On, le service artistique de maquillage virtuel en réalité augmentée, et propose un processus en trois étapes pour créer un résultat de maquillage sur mesure. Il y a d’abord le selfie, puis la personne doit choisir une teinte de rouge à lèvres et une finition. Puis trois harmonies de couleurs — nude, neutre et chaude — sont alors suggérées.

“Par la suite, le client reçoit un didacticiel étape par étape, y compris des conseils de maquilleur, afin qu’il puisse créer le look qu’il a choisi dans la vraie vie”, a déclaré Armani Beauty dans un communiqué.

Face Maestro fait ses débuts sur WeChat en Chine ce mois-ci, avant de se déployer dans toutes les boutiques Armani Beauty du monde entier d’ici 2022.

La licence beauté Armani est détenue par L’Oréal.

