Armani Milan de Delaney sera le rival du Barça en demi-finale

05/04/2021

Le 05/05/2021 à 00:17 CEST

Le puzzle Final Four a été révélé avec un mardi intense dans lequel le FC Barcelone, AX Armani Exchange Olimpia Milan et Anadolu Efes ont rejoint un CSKA qui attendait depuis longtemps ses rivaux après avoir battu Fenerbahçe 3-0.

L’équipe du Barça a dépassé le Zenit au Palau (79-53) avec un excellent Pau Gasol et son rival en demi-finale du grand événement de Cologne sera Olimpia Milan, qui a battu le FC Bayern lors du cinquième match de la série au Mediolanum Forum 92-89 alors qu’il menait 80-66 à quatre minutes de la fin.

Sous les ordres de l’ancien entraîneur madrilène Ettore Messina, l’équipe lombarde était dirigée par un sensationnel Shavon Shields. L’ancien joueur de TD Systems Baskonia était proche de la perfection et était le grand bourreau bavarois avec 34 points et +41 d’efficacité avec une série de tirs stellaires (4/6 sur deux, 5/6 en triples et 11/12 en lancers francs).

Celui qui ne sera pas dans l’autre demi-finale est le Real Madrid. La boîte blanche a fini par mordre la poussière lors du cinquième match de la série à Istanbul face à Anadolu Efes (88-83), qui affrontera le CSKA Moscou lors de la réédition de la dernière finale qui s’est soldée par une victoire russe.

En plus de Messina et Shields susmentionnés, Le grand nom de code Blaugrana d’Olimpia Milan est sans aucun doute Malcolm Delaney. L’Américain a signé pour le Barça au début de la saison 2019-20 pour couvrir la position de base en raison des blessures de Thomas Heurtel et Kevin Pangos pour finir par sortir par la porte arrière en pleine alarme après avoir voyagé sans autorisation du club aux États-Unis. États et refusent de revenir.

Wade Baldwin n’a pas eu sa journée à Milan

A noter également la présence du rival du Barça en demi-finale de la ancien joueur madrilène Sergio Rodríguez, qui détient le statut de champion d’Euroligue actuel avec son coéquipier Kyle Hines et le Barça Cory Higgins, qui s’est rencontré il y a deux ans au CSKA.

Quant au reste des référents Olimpia Milan, mentionnons Jeff Brooks (ex d’Unicaja), Kaleb Tarczewski, le buteur compulsif Kevin Punter, le vétéran serbe Vladimir Micov (il a joué pour Baskonia) et un joueur qui a été plusieurs fois sur l’orbite du Barça comme l’Italien Luigi Datome.

Les deux affrontements entre les deux dans la phase régulière de l’actuelle Euroligue se sont terminés par des victoires au Barça … et assez étendus. Les hommes de Sarunas Jasikevicius ont prévalu aux Palaos par 87-71 avec 21 points de Brandon Davies et 19 d’un Nikola Mirotic qui doit se remettre de toute urgence pour exposer également 56-72 dans un jeu défensif avec 15 points de ‘Niko’ et 11 passes de Nick Calathes.