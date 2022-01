Armani Milan prend d’assaut les Palau avec un grand Sergio Rodríguez

01/11/2022 à 23:06 CET

Le Barca ont perdu les invaincus aux Palau lors de leur chute face à Armani Milan (73-75) Et ce qui est pire, ils ont subi la troisième défaite consécutive de la saison dans la pire séquence de l’année, et avec la visite des champions d’Europe, Anadolu Efes, également aux Palau ce jeudi.

FCB

BRAS

Barça, 73

(14 + 14 + 26 + 19): Laprovittola (6), Kuric (22), Hayes (0), Mirotic (18), Davies (11) – cinq de départ-, Sanli (2), Martínez (0), Smits (2), Higgins (1), Jokubaitis (11), Nnaji (0).

Armani Milan, 75 ans

(14 + 20 + 13 + 28): Rodríguez (18), Grant (6), Hines (8), Melli (8), Bentil (8) – départ cinq-, Kell (8), Tarczewsky (0), Ricci (0), salle (8), Delaney (15).

Arbitres :

Latisevs, Rocha et Nedovic. Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant au 20e tour de l’Euroligue, disputé au Palau Blaugrana, devant 4 430 spectateurs.

Après une mauvaise mi-temps (28-34), il a su renverser la vapeur en troisième, avec un pointage de 26-13Mais l’ancien joueur du Barça Delaney et les Canaries ont fini par trancher le duel pour l’équipe messine (73-75).

Deux équipes candidates au Final Four ont été mesurées, mais à ce jour, manquant de rythme à cause du covid19 et avec des défaites dans les deux équipes, elles n’ont pas offert leur meilleure image. La meilleure nouvelle pour le Barça est qu’il a récupéré Brandon Davies à la dernière minute et que Saras l’a déjà mis dans l’équipe de départ.

Et la vérité est que les deux équipes se sont avérées loin de leur meilleure forme. Le meilleur du premier quart-temps a été ‘Chacho’ Rodríguez, le plus clairvoyant en attaque des Italiens, contre un Barça qui a montré le manque de rythme et de réussite après l’arrêt de l’équipe par le covid19 malgré son application en défense.

Les deux ensembles, avec peu de succès, ils regardaient de côté dans cette première pièce. Laprovittola a réalisé un triplé qui a donné le maximum au Barça (8-5), mais les écarts étaient minimes, et le premier quart s’est terminé sur une mauvaise égalité à 14 points où le 10 de la base canarienne se démarquait.

Davies prend le ton

Ce n’était pas beaucoup mieux au redémarrage, même si Davies, un peu plus performant, a mis de l’intensité dans le jeu (18-14). PMais personne ne pouvait le suivre. Avec très peu de soin du ballon dans les deux équipes (11 défaites par le Barça et 11 autres par Armani), le duel a été décidé par Armani, venu en laisser 7 et avec le jeune Nnaji sur le court, récompense de son bon match face à BAXI.

Davies a été libéré quelques heures avant le match et est entré dans l’équipe de départ

| JAVI FERRANDIZ

Mais les erreurs dans le tir blaugrana (3/12 en triples) et Avec très peu de rythme dans le jeu, la pause a été atteinte avec un revenu favorable pour les Italiens, mais avec le jeu ouvert (28-34).

Hall a donné le maximum à Armani en début de seconde période (28-36), mais le Barça est sorti avec une autre verve et avec Mirotic prêt à se résoudre en attaque. Une partie de 9-0 a renversé le score et a même réussi à égaler son revenu maximum (42-38).

Mais les Catalans ont enchaîné leurs meilleures minutes, avec Kuric et Mirotic tirant l’attaque qui a complètement changé la dynamique du duel pour aller 10 (51-41) et quitte le quatrième de la franchise du Barça (54-47) après un parcours de 26-13.

Une autre fin serrée

Ceux de Jasikevicius ne savaient pas contrôler ce petit revenu, et avec un Delaney dirigeant les opérations, il a réussi à amener les Armani fermement dans le duel à cinq minutes de la fin avec un partiel de 2-9 (56-56).

Messine a rendu le commandement de l’équipe à Sergio Rodríguez, avec Delaney partenaire dans le jeu extérieur, contre un Barça où Kuric a pris la responsabilité en attaque. Il allait décider du succès de l’autre. Et il semblait que l’ancien joueur du Barça était encore « chaud » pour garder les Italiens en tête à deux minutes de la fin (65-65).

Le jeu s’est finalement résolu dans un spectaculaire échange de triples de Kuric, Delaney et Mirotic, qui a été décidé avec des lancers francs par Melli. Il a raté le premier et a marqué le second. Avec quatre secondes, Laprovittola a raté la marque et le Barça a perdu son invincibilité aux Palau (73-75).