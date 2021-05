Armani Milan, une équipe méthodique avec le ballon et mortel en attaque

27/05/2021 à 23:27 CEST

Armani Milan repart avec la plus petite cache des quatre équipes qui sont à Cologne à la recherche de l’Euroligue, mais attention à l’équipe italienne qui a tout pour soulever le titre dimanche – avec l’autorisation du Barça ce vendredi.

Et c’est que vEttore Messina a réalisé former une équipe homogène, qui contrôle le rythme des matchs, avec peu de turnovers et il exécute comme personne d’autre en attaque, avec des joueurs très expérimentés.

Sa grande vertu, sans aucun doute, c’est sa capacité à contrôler les matchs, sans laisser le ballon s’échapper trop de fois, qui si cela arrive au Barça. Et c’est de prendre soin le ballon est généralement un détail très important, car il permet de bons coups, et contrôle le rythme des jeux, avec deux professeurs comme «Chacho» Rodríguez et Malcom Delaney.

Gardez bien le ballon

Cette capacité à sauver le ballon l’a conduit au Final Four. L’équipe de Messine ne commet que 11 défaites en moyenne par match, un détail aussi important que décisif dans vos options.

Ce jeu méthodique en attaque est le meilleur indicateur de la raison pour laquelle ils perdent si peu de balles. Et dans ses rangs, il a les deux meilleurs métronomes, tels que le Chacho Rodríguez, qui obtient en moyenne 4,5 passes décisives par match, et l’ancien joueur du Barça, Delaney, avec 3,5. Et Messine a réussi à faire perdre très peu de balles aux moteurs de l’équipe: 1,8 le canari pour 2 de l’Américain.

Deux pièces clés dans la direction et la maîtrise du jeu, accompagné de joueurs qui se sont démarqués surtout cette saison et qui ont obtenu la meilleure performance de l’entraîneur, comme Kevin Punter (14,4 points), suivi de Shavon Shields (13,9) et Malcolm Delaney (11,6) ou l’expérience de Datome ou de l’Américain Kyle Hines, champion et avec beaucoup d’expérience dans le Final Four.

Une équipe compacte qui sait qui ils jouent et qui ne sera pas du tout une experte en bonbons pour les Catalans malgré avoir été balayé par Jasikevicius dans les deux matchs de la saison régulière. Puis ils ont très mal tiré. Ce Barça ne fait pas confiance car cette équipe sait marquer et beaucoup.