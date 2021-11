Debout sur la plage des Golden Gardens de Seattle, Brian Footen désigne la caméra GoPro qui capture des images à 360 degrés toutes les 10 secondes alors qu’il surveille le Puget Sound. (Photo . / Lisa Stiffler)

Nous nous sommes tous livrés à un petit espionnage et à une exploration voyeuristes à l’aide de Street View de Google Maps, en scrutant les maisons et d’autres points de repère.

Brian Footen crée une expérience similaire pour les rivages, mais avec un objectif plus ambitieux en tête. Il veut aider à sauver Puget Sound, le joyau environnemental de la région. Parce que si la mer intérieure de Washington est belle de la surface, elle est malade sur de nombreux fronts. Les populations de saumons, d’orques et d’oiseaux marins sont en déclin. L’eau est de plus en plus polluée et acide. Les forêts sous-marines de varech et de zostère marine diminuent.

« Les personnes qui auront le plus d’effet sur la protection de Puget Sound seront vous et moi », a déclaré Footen, debout sur une plage de sable au nord de Seattle. « Et plus les yeux des gens sont nombreux, meilleures sont les chances de prendre de l’élan. »

Footen est co-fondateur et président d’EarthViews. La startup de Seattle étudie les rivages, les rivières, les systèmes d’eaux pluviales et d’autres espaces naturels pour créer des cartes interactives en ligne avec des vues à 360 degrés des emplacements. Sa plate-forme superpose les cartes avec des données supplémentaires telles que la qualité de l’eau ou les observations de la faune, permettant aux utilisateurs d’explorer une zone géographique.

Une image du projet d’EarthViews pour cartographier visuellement le littoral de Puget Sound. Prise de West Seattle, la ligne d’horizon du centre-ville est visible au loin.

Cet été, Footen a lancé une campagne de financement participatif pour créer une carte avec vue sur le littoral de Puget Sound, en commençant par un tronçon de 120 milles d’Olympia à Seattle. L’effort de financement a été couronné de succès et la majeure partie de l’itinéraire est déjà visible en ligne.

EarthViews est une entreprise à but lucratif comptant deux employés. Ses clients et partenaires comprennent National Geographic, la société SIG Esri, la NASA, des tribus amérindiennes et des groupes de conservation. Il a travaillé dans plusieurs États avec des sociétés d’ingénierie et des agences gouvernementales qui gèrent les inondations, les ports publics et les parcs nationaux.

L’initiative Puget Sound est un projet passionnel de service public pour Footen. Son objectif est de cartographier l’ensemble des 1 200 milles de la voie navigable et de partager le voyage avec le public, les décideurs et les scientifiques. Dans son kayak de pêche en plastique à motifs de camouflage, Footen peut parcourir environ 10 à 15 milles par jour. Il est limité à un temps sans vent et sans pluie pour sa collecte d’images et de données.

« C’est comiquement impossible pour moi tout seul, mais je vais le faire », a-t-il déclaré. « C’est ma mission.

Du saumon aux startups

Footen s’apprête à calibrer son appareil de surveillance de l’eau avant de lancer son kayak de pêche. (Photo . / Lisa Stiffler)

Avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, Footen a passé des décennies à travailler comme biologiste des poissons, d’abord avec le US Fish and Wildlife Service, puis avec les tribus de Puget Sound.

Une partie de son travail consistait à compter les nids de saumon, qui sont des nids d’œufs de saumon déposés dans les rivières et les ruisseaux. Il a commencé à réfléchir à des moyens de capturer les zones avec des images à partager avec les personnes travaillant à la restauration des zones sauvages, mais qui ne visitent pas souvent le terrain. Ses ruminations ont finalement conduit Footen à explorer l’idée de créer des images de type Street View pour les espaces naturels.

C’est ainsi qu’à partir de 2013, lui et ses partenaires ont commencé à expérimenter avec les outils disponibles, en collant une demi-douzaine de caméras dans un anneau autour d’une assiette pour créer une couverture à 360 ° une fois les images assemblées. Au fur et à mesure que la technologie s’améliorait, les six caméras sont devenues une seule GoPro. EarthViews a temporairement employé deux ingénieurs pour construire sa plate-forme, qui intègre et affiche les images et les données géolocalisées.

Footen pagaie dans Puget Sound et abaisse son appareil de surveillance de la qualité de l’eau dans la mer. (Photo . / Lisa Stiffler)

En 2016, Footen a quitté son travail de biologie et est allé à temps plein avec EarthViews. La startup a levé quelques centaines de milliers de dollars en investissements providentiels et d’amorçage, a déclaré Footen.

L’un des clients d’EarthViews est Enginuity, une société d’ingénierie des ressources en eau basée au Colorado dont les clients incluent des agences gouvernementales. La société s’est associée à EarthViews pour étudier les drainages, les rivières et les ruisseaux afin de documenter leurs conditions et d’identifier les problèmes.

« Tous les clients ont adoré avoir la possibilité de visiter leurs bassins hydrographiques et leurs cours d’eau tout en étant assis à leur bureau », a déclaré Jeffrey Sickles, directeur de l’entreprise.

Dans un projet avec la tribu Quileute, EarthViews a collecté des images de la rivière Quillayute sur la péninsule olympique qui ont permis des visites virtuelles de sites pendant la pandémie de COVID, a déclaré Nicole Rasmussen, biologiste de la tribu. « Ce projet nous a vraiment aidés à mettre en évidence les problèmes que nous avons », a déclaré Rasmussen, les amenant à obtenir un financement pour les efforts de restauration.

Pour le projet de Puget Sound, Footen effectue lui-même la majeure partie de la collecte de données, pagayant son kayak à 15 pieds ou moins au large. Il est souvent dans l’eau à seulement quelques mètres de profondeur.

« Je frappe des trucs tout le temps », a-t-il déclaré, rendant un bateau à moteur peu pratique. Sa plate-forme comprend un appareil qui échantillonne automatiquement la qualité de l’eau toutes les 10 secondes, y compris la température, l’acidité, les niveaux d’oxygène et d’autres paramètres, enregistrant les données et l’emplacement de l’échantillon. Footen prend également des notes audio sur son téléphone pour documenter les observations d’animaux sauvages.

Le ministère de l’Écologie de l’État a déjà utilisé des hélicoptères pour effectuer des relevés du littoral de Puget Sound. Footen soutient que son approche est supérieure et évoque les beaux-arts pour illustrer la différence. Si le rivage était un chef-d’œuvre de Gauguin ou de Vinci, par exemple, l’hélicoptère permet de le voir de l’autre côté de la pièce ; la vue depuis le kayak vous rapproche pour voir les « coups de pinceau » métaphoriques du paysage.

« Vous obtenez tellement de détails », a-t-il dit, « et une toute autre perspective. »

‘C’est ce que je veux faire’



Footen voit un triple objectif pour le projet de Puget Sound : impliquer le public, collecter des données scientifiques et créer un enregistrement visuel puissant de la région, qui subit des changements importants en raison du développement, du changement climatique et d’autres influences.

Au cours de ses séjours de cartographie, Footen a été surpris par la quantité d’animaux sauvages qu’il a vu dans les tronçons urbains et industriels. Il a recensé 140 phoques dans la région de Tacoma et près d’une douzaine de pygargues à tête blanche. Près du passage de Tacoma, il a repéré un pélican brun, une vue rare dans la région. Le biologiste de formation a été déçu par la quantité de « blindage » de rivage qu’il a rencontré ; les rochers massifs et les murs de ciment qui bordent le rivage peuvent entraîner l’érosion des plages et la perte d’habitat pour la vie marine.

Alors que EarthViews a une liste de clients notables, Footen dit qu’il a été difficile de développer sa startup, même avec une technologie éprouvée. Il s’est émerveillé du succès de Mapillary, une société suédoise qui crée des images au niveau de la rue qui a levé environ 25 millions de dollars avant que Facebook ne l’acquière l’année dernière pour une somme non divulguée.

Mais il n’a pas l’intention de raccrocher la pagaie.

« Quand j’étais sur l’eau avant-hier, j’ai réalisé que quoi qu’il arrive, c’est ce que je veux faire pour le reste de ma vie », a déclaré Footen. « Je veux être sur une embarcation pour cartographier la voie navigable. Je ne veux pas être juste un kayakiste, quelqu’un qui flotte. Je veux m’assurer que je suis là-bas avec un but.

Footen pagaie le long d’énormes rochers qui protègent le rivage et dégradent les plages et les cours d’eau pour les poissons et autres espèces marines. (Photo . / Lisa Stiffler)