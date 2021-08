Armée 2021 : Kalachnikov Group dévoile les dernières mitraillettes, fusils d’assaut

La mitraillette PPK-20 9 mm. Crédit photo : Anthony Bell

Par Anthony Bell

Le groupe russe Kalachnikov a dévoilé son nouveau pistolet mitrailleur PPK-20 de 9 mm (SMG) et son fusil d’assaut AK-203 de 7,62 mm lors du forum international militaire et technique de l’armée 2021 qui se tiendra à Kubinka (région de Moscou) du 22 au 28 août. Le PPK- 20 est le premier SMG de qualité militaire russe, qui était principalement destiné aux unités de terrain. Lors de l’Armée 2021, Kalachnikov a présenté une variante plus légère de l’arme à feu destinée aux pilotes d’avion. Le SMG est chambré pour la cartouche 9 × 19 Parabellum et a conservé le célèbre schéma opérationnel du fusil d’assaut Kalachnikov. L’arme à feu pèse 2,5 kg et dispose d’un système d’interface de rail pour les viseurs et les accessoires de tir. Le PPK-20 est déjà passé par des essais d’État.

Le nouveau SMG peut également être utilisé comme arme de défense personnelle (PDW) pour les équipages de véhicules de combat, les unités de soutien logistique et les opérations spéciales dans les zones urbaines. Le PPK-20 prend en charge l’installation de tout système de visée optique, à point rouge et optique-électronique. Il convient de mentionner que l’arme à feu est compatible avec toutes les munitions STANAG 2172 Parabellum/Luger et a donc un fort potentiel d’exportation.

Kalachnikov met l’accent sur le développement de ses capacités de fabrication d’armes à feu sous licence à l’étranger. En mars 2019, la Russie et l’Inde ont créé la société Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) à Korwa (Uttar Pradesh, Inde) pour produire des fusils d’assaut AK-203 sous licence. Selon un représentant du groupe Kalachnikov à l’Armée 2021, montrer que les procédés de fabrication pourraient être lancés dans les quelques mois suivant la signature d’un contrat ferme. “Quand un contrat ferme sera signé, il nous faudra quelques mois pour commencer les livraisons des premiers fusils d’assaut produits en Inde sous licence”, a déclaré le représentant de la société.

Le fusil d’assaut AK-203 a également été présenté à l’Army 2021, la dernière itération de l’arme à feu Kalachnikov chambrée pour la vénérable cartouche 7,62 × 39. L’extérieur de l’arme a été entièrement reconstruit – il comprend désormais un frein de bouche/suppresseur de flash à fente, un système d’interface de rail Picatinny intégré pour les viseurs et les accessoires de tir, une poignée pistolet ergonomique, une crosse télescopique pliable et un chargeur qui permet de contrôler la consommation de munitions.

Le fusil d’assaut est compatible avec tous les types de systèmes de visée et peut être utilisé 24 heures sur 24 par n’importe quel service militaire et unité d’application de la loi. L’AK-203 pèse 3,8 kg, est alimenté par des chargeurs en plastique de 30 cartouches et est précis à 800 m. L’arme à feu peut être fournie avec un lance-grenades sous le canon de 40 mm pour les grenades à faible vitesse.

Le Groupe Kalachnikov maîtrise également de nouveaux schémas d’exploitation et développe des armes à feu à canons interchangeables. Lors de l’Army 2021, la société a dévoilé sa nouvelle carabine AKB-521, destinée au marché civil. Il comprend un récepteur supérieur en forme de U inversé, un rail unibody MIL-1913-STD (Picatinny) pour les viseurs et une poignée détachable de l’ensemble porte-boulons. La carabine est fournie avec trois canons pour 5,45 × 39 (M1974), 7,62 × 39 (M1943) et 5,56 × 45 (.223 Remington). Par conséquent, l’AKB-521 présente également un potentiel d’exportation élevé car il peut être rapidement reconfiguré.

L’entreprise investit largement dans le développement d’armes de haute précision. Lors du salon Army 2021, Kalachnikov a dévoilé son nouveau missile à guidage laser S-8L de 80 mm, qui peut être utilisé par tous les avions à voilure fixe/rotative et les véhicules aériens sans pilote (UAV) qui transportent les célèbres roquettes non guidées S-8. Le S-8L a une portée de tir allant jusqu’à 6 km et peut engager à la fois des cibles souples et des véhicules blindés légers. L’entreprise intègre également son tout dernier missile guidé antichar Vikhr-1 pour les nouvelles plates-formes aériennes, notamment les hélicoptères de combat Mil Mi-28N, Mi-28NE, Mi-35P et Mi-28UB et les drones Orion-E. Le groupe Kalashnikov et le bureau de conception d’instruments JSC (une filiale de Rostec Holdings High-Precision Weapons) mettent également le Vikhr-1 au standard Vikhr-1M.

Zala Aero du groupe Kalachnikov a intensifié le développement de nouveaux véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV). La société a terminé la phase principale des essais d’État de son nouveau drone KYB-UAV de type kamikaze. La conception d’une technologie en essaim pour les véhicules KYB-UAV. Zala Aero a également commencé à développer une variante marinisée du KYB-UAV qui peut être exploitée à partir de bateaux de débarquement et de plates-formes navales spéciales.

