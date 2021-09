Armée britannique : de futurs véhicules militaires hybrides exposés au salon de l’armement de Londres | Royaume-Uni | Nouvelles

Le constructeur Magtec, basé à Rotherham, a reçu pour mission de transformer la flotte de l’armée britannique en véhicules hybrides moins bruyants et plus respectueux de l’environnement. L’entreprise, qui emploie 125 personnes, conçoit, développe, fabrique, installe et réalimente des systèmes d’entraînement électrique qui ont fourni la puissance nécessaire à des prototypes expérimentaux.

Les modèles à venir conçus au Royaume-Uni comprennent le véhicule de patrouille Foxhound, le véhicule de reconnaissance de combat Jackal et le véhicule de soutien MAN pour l’armée britannique.

Ces véhicules seront exposés au salon de l’armement Defence and Security Equipment International qui se tiendra à Londres du 14 au 17 septembre.

La DSEI accueille plus de 30 000 visiteurs par an, avec 1 600 exposants.

“Nous sommes fiers de soutenir l’armée britannique avec cet important programme, qui a le potentiel de créer un nombre important d’emplois d’ingénierie hautement qualifiés dans le nord de l’Angleterre et de renforcer la position du Royaume-Uni à l’avant-garde du secteur mondial des transports”, a déclaré Marcus. Jenkins, directeur technique (CTO) chez Magtec.

« Ces véhicules hybrides offrent de multiples améliorations techniques et opérationnelles pour les véhicules militaires tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles », a déclaré M. Jenkins.

Le directeur technique de Magtec a déclaré que le modèle hybride permettait d’économiser 30 % de carburant et avait une autonomie de 13 heures.

Il a également déclaré au Telegraph que ces véhicules n’avaient jamais été capables de pirouetter jusqu’à présent.

“A partir de maintenant, nous pouvons conduire les roues dans une direction différente et elles peuvent patiner sur place.”

LIRE LA SUITE: Biden soutient le général Milley après des appels signalés avec la Chine

Cela permettrait d’« échapper » plus facilement aux tirs ennemis, a-t-il déclaré.

La nouvelle technologie offre des avantages sur le champ de bataille, notamment une furtivité accrue avec une signature thermique et sonore réduite, tandis que les moteurs électriques permettent une accélération rapide immédiate et une plus grande liberté de mouvement.

Un véhicule d’assistance hybride MAN est capable de produire 500 kW de puissance, soit l’équivalent de neuf générateurs diesel, et pourrait même aider à alimenter un hôpital de campagne de l’armée.

« Le programme fournira des preuves à l’appui des avantages, à la fois directs et indirects, que l’hybridation de tout ou partie de notre flotte de véhicules peut apporter pour éclairer notre feuille de route vers un avenir plus capable et plus durable », a déclaré le colonel Simon Ridgway OBE assistant chef des plans, manœuvre au sol, quartier général de l’armée.

A NE PAS MANQUER :

Le prince Harry s’est moqué après que les Sussex ont fait la «liste la plus influente» [INSIGHT]

Von der Leyen lance une bombe de l’UE – ondes de choc à Bruxelles [OPINION]

Horreur alors que 1 428 dauphins sont tués aux îles Féroé [PICTURES]

En août, le maire de Londres, Sadiq Khan, a demandé aux organisateurs de l’exposition qui envisageaient d’exposer des armes dans la capitale de “reconsidérer”.

Selon des lettres vues par le personnel de The Independent, il a déclaré que la présence de la foire était insultante pour ceux qui ont échappé à la violence.

Dans une lettre adressée au directeur de l’événement, Grant Burgham, il a déclaré que Londres était devenue le foyer de personnes qui ont fui les conflits et ont souffert “en conséquence” d’armes “comme celles exposées au DSEI”.

Le DSEI attire les investisseurs en lançant un large réseau d’invitations, certaines des personnes invitées à participer représentant des pays ou des armées ayant de mauvais antécédents en matière de droits de l’homme.