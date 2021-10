Armée de l’Union européenne : la poussée d’Emmanuel Macron pour des retours de flammes militaires dirigés par Bruxelles | Monde | Nouvelles

in

Emmanuel Macron a réagi au camouflet du pacte de sécurité de l’AUKUS le mois dernier en doublant ses plans pour une armée de l’Union européenne. L’Australie a annulé un contrat de 45 milliards de livres sterling pour des sous-marins français à moteur diesel en septembre et a plutôt signé le pacte de sécurité AUKUS avec les États-Unis et le Royaume-Uni. En réponse, le président français a déclaré que l’Europe devait cesser d’être naïve lorsqu’il s’agissait de défendre ses intérêts et devait renforcer sa propre capacité militaire.

Mais ces espoirs ont été rejetés sur Crosstalk de RT, car Damian Wilson, ancien conseiller en communication du Parlement européen, a déclaré que cela “n’allait jamais arriver”.

Il a expliqué: “Cela n’arrivera jamais. Ce n’est jamais la raison d’être de l’UE.

“Les Européens ne veulent pas que les Bruxellois prennent leurs décisions en matière de politique étrangère.

“Il suffit de voir quand Ursula von der Leyden se présente aux sommets du G7 et qu’elle est assise sur la touche, presque comme une demoiselle d’honneur.

“Ils ont l’air un peu perdus. Ils ne sont pas recherchés sur cette scène.”

Donald Sassoon, professeur d’histoire européenne comparée à Londres, a fait écho à ceci : « Il n’y a pas de politique étrangère européenne commune, fin de l’histoire.

“Pour qu’il y en ait un, il faut travailler avec 27 États membres, et chacun a un électorat différent.

“Le degré d’euroscepticisme a énormément augmenté au cours des 20 dernières années.

“L’Italie, qui était le pays le plus pro-européen de l’UE, leurs principaux partis sont désormais eurosceptiques.

Le président Macron a cherché à faire pression sur d’autres États membres pour qu’ils soutiennent ses projets de création d’une armée européenne.

Il tient à prendre le contrôle de l’UE alors que l’ancien courtier en pouvoir de l’UE, Angela Merkel, se prépare à quitter la politique.

Le dirigeant français a récemment déclaré : « Les Européens doivent cesser d’être naïfs.

“Lorsque nous sommes sous la pression de pouvoirs, qui parfois durcissent leur position, nous devons réagir et montrer que nous avons le pouvoir et la capacité de nous défendre.”

D’autres personnalités de l’UE demandent une unité pouvant compter jusqu’à 20 000 soldats capables de se déployer rapidement à travers le monde, les responsables devant présenter un projet de proposition pour une “force de première entrée” en novembre.