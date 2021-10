Armée du vaccin Covid, l’Inde sort – les principales conclusions du rapport sur la mobilité de Google le révèlent

Mais regardons les tendances de mobilité pour les États qui ont le plus grand nombre en termes d’administration de doses de vaccins.

Vaccin COVID-19 et Inde : Google a récemment publié son dernier rapport sur la mobilité, qui décrit essentiellement les schémas de déplacement des personnes dans différents pays à la lumière de la pandémie de coronavirus. Fondamentalement, le géant de la technologie a publié le rapport pour révéler les tendances autour du mouvement des personnes entre le 12 août et le 12 octobre, par rapport à la chronologie de base des mouvements enregistrée dans la région particulière entre le 3 janvier 2020 et le 6 février 2020. Maintenant que L’Inde a mené une campagne de vaccination solide, le rapport sur la mobilité peut aider à comprendre le type d’activités que les gens deviennent confiants d’entreprendre.

Selon le rapport, par rapport au calendrier de base, il n’y a eu aucun changement dans les mouvements liés au commerce de détail et aux loisirs. Cela signifie que la partie de la population qui fréquentait des endroits comme les cafés, les centres commerciaux, les restaurants, les parcs à thème, les musées et les bibliothèques, etc., est restée en grande partie la même. Cependant, il y a eu une augmentation de 50% des tendances de mobilité autour des visites dans les supermarchés, les marchés de producteurs, les pharmacies et les magasins d’alimentation spécialisés, etc., ce qui est logique puisque cette saison est liée aux changements climatiques et que la pandémie a rendu les gens sceptiques toute maladie et, par conséquent, une augmentation des visites dans les pharmacies a du sens. Non seulement cela, mais cette période a également quelques festivals et traditions clés, y compris Navratri, qui justifie une augmentation des visites dans les supermarchés.

En dehors de cela, les visites dans les parcs ont augmenté de 12% et les visites dans les centres de transports publics comme les arrêts de bus et les gares ont augmenté de 10% au cours de cette période par rapport à la référence. En revanche, les visites sur les lieux de travail ont diminué de 12%, ce qui est logique puisque pendant la période de référence, le verrouillage du coronavirus n’avait pas encore été imposé en Inde. Maintenant, bien que de nombreux bureaux se soient ouverts en raison de la baisse des cas de COVID-19 et de l’augmentation de la couverture vaccinale, de nombreux bureaux attendent toujours d’être sûrs qu’il n’y aurait pas de troisième vague de la pandémie, avant de commencer à faire appel à des employés. pour travailler à nouveau.

L’Uttar Pradesh a administré le plus grand nombre absolu de doses de vaccin. Dans l’État, Google a observé que les voyages liés au commerce de détail et aux loisirs ont augmenté de 9 %, tandis que les visites dans les supermarchés et les pharmacies ont augmenté de 67 %. Les visites dans les parcs ont augmenté de 24 %, note le rapport, et les déplacements vers les nœuds de transport public ont également augmenté de 17 %. Seuls les lieux de travail ont connu une baisse des visites, mais en UP, c’est également à un marginal 2%.

Le Maharashtra occupe la deuxième place en termes de nombre absolu de doses de vaccin administrées. Cependant, là-bas, les visites liées au commerce de détail et aux loisirs et les visites dans les parcs ont diminué de 13 % et 10 %, respectivement, ainsi qu’une baisse de 14 % en termes de visites en milieu de travail. Parallèlement, les visites dans les supermarchés, les pharmacies et les centres de transports publics ont augmenté respectivement de 50 % et 3 %.

Le Bengale occidental, qui a administré le troisième plus grand nombre de doses de vaccin, a enregistré une augmentation de 41% des visites de magasins et de loisirs, tandis qu’une augmentation de 62% a été enregistrée dans les visites dans les supermarchés et les pharmacies. Pendant ce temps, les parcs ont vu leurs visites augmenter de 67% et les visites dans les nœuds de transports publics ont augmenté de 25%. Le seul domaine où les visites ont diminué était les lieux de travail, mais cette baisse est de 46%.

Le Gujarat est l’État qui a administré le quatrième plus grand nombre de doses de vaccin, et malgré les taux de vaccination élevés, il a connu une baisse des visites de magasins et de loisirs (6 %) et des visites dans les parcs (9 %), ainsi que des visites sur le lieu de travail ( 2 %). En revanche, les visites dans les supermarchés et les pharmacies ont augmenté de 35% et celles dans les nœuds de transports en commun ont augmenté de 11% dans l’État.

Le Madhya Pradesh a enregistré une simple augmentation de 1% des visites liées au commerce de détail et aux loisirs, tandis que les visites dans les pharmacies et les supermarchés ont augmenté de 49% dans l’État. Par ailleurs, la fréquentation des parcs et des nœuds de transports publics a augmenté respectivement de 15 % et 20 %, tandis que la fréquentation des lieux de travail a diminué de 2 %.

