armée en attente pour aider à sauver le NHS de l’effondrement cet hiver | Royaume-Uni | Nouvelles

Restrictions Covid: Boris Johnson interrogé sur le port de masques faciaux

La menace d’augmentation des cas de COVID-19 et l’émergence de la grippe hivernale signifient que les médecins et les infirmières pourraient être dépassés par la demande pour leurs services cet hiver. M. Wallace a déclaré que les soldats sont prêts à effectuer des tâches telles que l’administration de vaccins, les tests de dépistage de Covid, la conduite d’ambulances et la fourniture de tout soutien supplémentaire dont le NHS pourrait avoir besoin.

S’exprimant lors d’une visite en Écosse, M. Wallace a déclaré: « Nous avons beaucoup de membres des forces armées disponibles, et en hiver, nous mettons en attente des milliers de militaires, principalement en raison de notre expérience des inondations et d’autres choses. »

Lors de la confirmation des chiffres impliqués, le ministre de la Défense a déclaré: « Nous avons déjà mis en attente quelque chose comme plus de 4 000 personnes, pour l’ensemble du Royaume-Uni. »

Des troupes ont déjà été mobilisées pour aider à faire face à la crise de pénurie de chauffeurs de poids lourds qui a vu l’approvisionnement en carburant au Royaume-Uni atteindre des niveaux critiques, avec des files d’attente de trafic s’accumulant aux pompes à travers le pays.

Et le nouvel engagement promet également d’aider à résoudre tout autre problème logistique, ainsi qu’à aider en cas d’inondation majeure au cours des mois d’hiver.

L’armée a 4 000 soldats en attente cet hiver (Image: . Stock Image)

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a annoncé la nouvelle alors qu’il était en Écosse (Image: .)

Des membres des forces armées britanniques ont été fortement impliqués dans la construction d’hôpitaux Nightingale offrant un espace supplémentaire pendant le pic de la pandémie en 2020.

Les experts médicaux pensent que l’augmentation des cas de Covid au cours de l’hiver pourrait survenir alors que l’immunité des personnes contre les vaccins commence à s’user, et que la grippe saisonnière se propage également selon les conditions normales à la période de l’année.

De nombreux hôpitaux au Royaume-Uni sont déjà à pleine capacité, avec des milliers d’opérations et de chirurgies de routine annulées en raison de l’impact du virus.

Selon le groupe de soutien au cancer MacMillan, il y a actuellement environ 50 000 diagnostics manquants au Royaume-Uni, ce qui signifie que par rapport à une période similaire l’année dernière, 50 000 personnes de moins ont été diagnostiquées, ce qui signifie que l’impact du virus Covid est beaucoup plus répandu qu’on ne le pensait.

Le plan B pourrait voir un retour des masques faciaux et du travail à domicile (Image: .)

Avec l’augmentation des cas de Covid, des arguments sont apparus pour qu’un « plan B » entre en vigueur, ce qui signifierait l’introduction de masques obligatoires et le retour des commandes à domicile, suggérant essentiellement un mini-verrouillage.

Mettant le mouvement sur la glace, le chancelier Rishi Sunak a déclaré : Pour le moment, les données ne suggèrent pas que nous devrions immédiatement passer au plan B. »

Ajoutant encore à la pression ressentie par le NHS, le Nursing Times a averti que le NHS « craquait » sous la pression des pressions hivernales.

Les chiffres suggèrent que le NHS England a noté que le personnel a dû faire face à 2,1 millions d’A&E au mois de juin de cette année, en hausse de quelque 180 000 patients par rapport au mois précédent.

Le personnel du NHS est soumis à une pression immense (Image: . Stock Image)

Parlant de la pression exercée sur le personnel du NHS pour atteindre les objectifs, le secrétaire général par intérim du RCN, Pat Cullen a déclaré: «des soins aux patients sûrs et efficaces doivent être au centre du plan de récupération de Covid-19, mais cela ne peut pas se faire au détriment de le personnel soignant et leur bien-être.

Appelant à l’action nécessaire, elle a déclaré: «Il est temps que le gouvernement soit honnête et transparent sur le service qui peut être fourni avec les postes vacants en soins infirmiers.»

Le ministre de la Santé Sajid Javid attend avec impatience un « Noël normal » (Image : .)

Les conseillers scientifiques du gouvernement ont suggéré que plus de 6 000 hospitalisations Covid par jour pourraient être à l’ordre du jour.

37 000 nouveaux cas et 38 décès ont été signalés au Royaume-Uni lundi, les chiffres excluant le Pays de Galles en raison d’un « problème technique ».

Beaucoup étant frustrés par les instructions précédentes à Noël, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a suggéré que Noël serait «normal» cette année.

S’exprimant sur BBC Breakfast, il a déclaré: « Pour tous ces gens comme moi qui espèrent et planifient un Noël normal – ce que je fais d’ailleurs… Je pense que c’est là que nous serons, nous aurons un Noël normal – si nous voulons continuer à jouer notre rôle.