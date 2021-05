Armée indienne – des protecteurs aux innovateurs! Oxygène, désormais possible sans utiliser de bouteille de gaz; Voici comment

Le prototype a deux bouteilles de liquide qui ont la capacité de fournir de l’oxygène gazeux pour 40 lits.

Une équipe d’ingénieurs de l’armée indienne a mis au point une solution rapide qui garantira que l’oxygène est rendu disponible sans l’utilisation de bouteilles de gaz, ce qui signifie qu’il ne sera pas nécessaire de les remplir fréquemment.

Un groupe de travail spécial des ingénieurs de l’armée indienne a été mis en place sous la direction du général de division Sanjay Rihani et la tâche principale était de trouver une solution pour la conversion de l’oxygène liquide en oxygène gazeux et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de pénurie au lit du patient dans les hôpitaux.

C’était l’un des plus grands défis auxquels étaient confrontés les hôpitaux qui traitaient des patients atteints de COVID-19 et faisaient face à une pénurie aiguë de bouteilles d’oxygène et d’oxygène. Étant donné que l’oxygène était transporté sous forme liquide dans des réservoirs cryogéniques, leur conversion en oxygène gazeux était la prochaine étape critique et le temps était essentiel.

Qu’a fait l’équipe d’ingénieurs?

Dans une semaine, l’équipe, après avoir consulté diverses agences, dont le CSIR et l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRO), a mis au point une solution de travail.

Cette solution utilisait des matériaux tels que des vaporisateurs, des PRV et des bouteilles d’oxygène liquide. Et pour s’assurer qu’il y avait une conversion continue de l’oxygène liquide en oxygène gazeux à la pression et à la température requises, l’équipe a utilisé une bouteille d’oxygène liquide auto-pressurisante de petite capacité (250 litres). Cela a ensuite été traité à travers un vaporisateur spécialement conçu, combiné avec une pression de sortie directement utilisable (4 bars). Cela avait une conduite étanche et des vannes de pression.

Mettre à jour

Selon l’armée indienne, un prototype est prêt et est actuellement fonctionnel à l’hôpital de base, Delhi, Cantt.

Le prototype a deux bouteilles de liquide qui ont la capacité de fournir de l’oxygène gazeux pour 40 lits. Cela peut nourrir l’oxygène pendant une période de 2-3 jours, dit l’armée indienne.

L’équipe a également effectué des tests sur une version mobile qui devrait répondre aux besoins de déplacement typiques dans les hôpitaux. Le système qui peut fonctionner en toute sécurité car il évite une pression de gaz élevée dans la canalisation ou les bouteilles est une solution économiquement viable. Ce système ne nécessite aucune alimentation électrique pour fonctionner et peut être répliqué en peu de temps.

