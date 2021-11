Arménie 1-4 Allemagne : les réflexions de Thomas Müller sur le match et la campagne de qualification de l’Allemagne

La campagne de qualification de l’Allemagne s’est terminée par une victoire retentissante 1-4 sur l’Arménie avec un casting très différent de ce à quoi ressemblera peut-être le onze de départ lors de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Thomas Müller, qui est revenu dans le giron de l’équipe nationale avant l’Euro, y a joué un grand rôle, étant capitaine ce soir-là.

Müller a d’abord réfléchi au jeu lui-même : « Dans l’ensemble, ce fut une performance réussie de notre part. Ce n’était pas un match de tir comme contre le Liechtenstein. Mais nous avons bien géré la tâche.

Raumdeuter, le bien-aimé du Bayern, a poursuivi: «Le 1:0 était important pour nous et c’était un grand but. Nous étions concentrés et engagés. C’est une conclusion réussie.

Par la suite, il a évoqué ce qui a été jusqu’à présent une reprise très prometteuse de l’équipe nationale par son ancien manager du Bayern Munich, Hansi Flick : « Une nouvelle ère a commencé en septembre. Cela ne s’est pas produit en Allemagne depuis 2006. Vous pouvez voir que nous avons bien performé au cours des trois derniers mois. Nous voulons construire là-dessus. »

Beaucoup de joueurs importants ont été absents au cours des deux matchs. Le meneur de jeu bavarois a également évoqué l’engagement de tous les joueurs sur le terrain :

« Peu importe qui est sur le terrain, tout le monde est pleinement engagé et chacun fait son travail. Nous n’avons pas encore eu de joueurs de haut niveau, mais nous avons quand même joué de très bons matchs. Cela nous permet d’aborder la nouvelle année sur une note positive. Nous sommes satisfaits.

Müller peut désormais reprendre ses responsabilités dans le club alors que le Bayern affrontera Augsbourg vendredi.