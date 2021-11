Arménie vs Allemagne : Compositions, nouvelles de l’équipe, blessures, chances pour les joueurs marginaux, et plus encore !

Il reste un dernier match à la trêve internationale et Hansi Flick n’a toujours pas perdu un match en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Est-ce que cela va changer contre l’Arménie ? Normalement, vous diriez « non », mais cette fois, Flick se déroulera sans une partie importante de son contingent du Bayern Munich. Étant donné que le Bayern constitue l’épine dorsale du NT allemand, l’équipe sera sans aucun doute plus faible sans ces joueurs clés. Assez faible pour perdre contre l’Arménie ? Voyons voir.

Nouvelles de l’équipe

Pour récapituler, voici la liste des blessures du match du Liechtenstein. Peu de choses ont changé depuis :

1. Niklas Sule est en auto-isolement après avoir été testé positif pour COVID-19. 2. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Karim Adeyemi sont tous isolés en raison de leurs contacts étroits avec Sule. 3. Les joueurs de Chelsea Timo Werner et Kai Havertz sont respectivement absents en raison d’une blessure et d’une suspension. 4. Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz et Julian Draxler rejoignent également la liste des blessés. 5. Robin Gosens et Mats Hummels ont tous été exclus de la liste de rappel cette fois-ci, pour leur permettre de se concentrer sur leurs blessures/fatigue respectives.

Seul Kai Havertz est depuis revenu sur le côté, alors que de nouvelles absences ont surgi :

Manuel Neuer et Marco Reus ont été renvoyés chez eux pour se reposer. Leon Goretzka rejoint la liste des blessés avec une blessure à la tête et au cou causée par le match du Liechtenstein. Il est déjà retourné à Munich. Antonio Rudiger est suspendu après avoir écopé d’un carton jaune contre le Liechtenstein.

Alors oui, l’Allemagne est dans une situation difficile en ce moment. Honnêtement, le fait qu’il y ait encore beaucoup d’options à chaque position témoigne de la profondeur dont Flick dispose. Parlons de la programmation potentielle.

Il est confirmé que Thomas Muller porte le brassard de capitaine pour ce match, et il est susceptible de recommencer à l’avant-centre avec Kai Havertz le soutenant en attaquant le milieu de terrain. Leroy Sane et Ridle Baku devraient reprendre leurs rôles du match du Liechtenstein, jouant respectivement sur les flancs gauche et droit. Cela en fait un formidable quatuor offensif, avec Lukas Nmecha de Wolfsburg et Kevin Volland de Monaco sur le banc pour plus de puissance de feu.

Le milieu de terrain sera probablement composé d’Ilkay Gundogan et de Florian Neuhaus dans un double pivot. Cela peut être un peu risqué défensivement, mais ce sont les deux meilleurs milieux qui restent à l’Allemagne. Est-ce que ce sera la première fois que Flick devra aligner une formation sans Kimmich ou Goretzka? Quelqu’un commente si vous vous souvenez d’une autre occasion où cela s’est produit.

La défense est difficile à prévoir. Avec Sule et Rudiger absents, l’Allemagne a perdu ses deux principaux défenseurs centraux titulaires. Thilo Kehrer et Matthias Ginter seraient les remplaçants probables dans ce scénario, avec Jonas Hofmann et Christian Gunter les options probables respectivement à l’arrière droit et à l’arrière gauche.

Enfin, avec Manuel Neuer absent, Marc Andre ter Stegen a une chance de commencer dans le but. En l’absence d’une formation défensive appropriée devant lui, le gardien barcelonais pourrait avoir du pain sur la planche pour garder sa cage inviolée. Pourtant, de telles occasions ne se présentent pas très souvent, alors il voudra en tirer le meilleur parti et impressionner l’entraîneur. Hansi Flick a mentionné une hiérarchie de maintien des sets lors de sa conférence de presse, mais il n’y a aucune raison pour que Kevin Trapp ne puisse pas se frayer un chemin jusqu’à la deuxième place de ter Stegen avec un peu d’effort.

Quoi qu’il en soit, voici à quoi pourrait ressembler la programmation de demain :