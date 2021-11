Arménie vs Allemagne : couverture complète des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA

Il ne reste plus qu’un match dans la trêve internationale alors que l’Allemagne envisage une nouvelle victoire. Hansi Flick vole haut dans son nouveau travail, ce qui fait que les jours sombres de l’ère Jogi Low semblent être un lointain souvenir. Cependant, ce match contre l’Arménie pourrait s’avérer être le plus difficile à ce jour, étant donné le nombre de membres de son équipe de base qui sont soit blessés, soit indisponibles.

Plus important encore, Flick manquera presque tout son contingent du Bayern Munich, sur lequel il s’est appuyé pour être la base stable de cette Allemagne du nouvel âge. En leur absence, des joueurs comme Ilkay Gundogan, Matthias Ginter et Marc Andre ter Stegen, souvent mis à l’écart, devront prendre le relais et montrer que le NT allemand a en fait une certaine profondeur à laquelle faire appel. Comment les Allemands s’en sortiront-ils avec un effectif aussi réduit ?

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore — pour ce jeu et bien d’autres ! Nous ne ratons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.