Armes à cliquet et cliquet, classées

Image : Jeux insomniaques / Sony

Ce week-end, j’ai joué à travers le «ré-imaginé» 2016 Cliquet et Clank pour PlayStation 4 (gratuit via PlayStation Plus ce mois-ci). Et j’ai commencé à ressentir cette démangeaison familière, la démangeaison de compiler un liste sous-expliquée. En tant que tel, voici comment je classe les armes dans son arsenal en fonction de divers critères une :