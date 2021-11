Armes à impact Genshin : types, raretés, comment les obtenir et les niveler

Comme les autres RPG, les armes sont une partie importante de la construction de vos personnages dans Genshin Impact. Non seulement ils fournissent l’essentiel de votre puissance d’attaque, mais la capacité passive de l’arme offre l’opportunité de créer une synergie avec le reste de la construction d’un personnage. Que vous cherchiez à créer un personnage qui se concentre sur le DPS pur, la guérison ou le tanking, choisir la bonne arme est une partie importante de la construction. Voici tout ce que vous devez savoir sur les armes dans Genshin Impact.

Différents types d’armes et raretés

Aloy d’Horizon Zero Dawn avec son arme Bow

Dans Genshin Impact, il existe cinq types d’armes différents : les épées, les claymores, les arcs, les armes d’hast et les catalyseurs. Chaque personnage est limité à un seul type d’arme qu’il peut équiper et une seule arme peut être équipée à la fois. En plus des cinq catégories principales, les armes ont également des raretés, allant d’une étoile à cinq étoiles. Les armes avec une rareté plus élevée ont une meilleure mise à l’échelle des statistiques, donc une épée à trois étoiles de niveau 20 aura généralement une statistique ATK inférieure à celle d’une épée à cinq étoiles de niveau 20.

Les armes de rareté trois étoiles ou plus ont à la fois une statistique secondaire et une capacité passive. La statistique secondaire peut être une ATK, une DEF, une chance de critique supplémentaires ou l’un des autres types de statistiques du jeu. La statistique secondaire évolue avec le niveau de l’arme, tout comme la statistique ATK principale. Les capacités passives sont beaucoup plus variées, infligeant parfois des dégâts supplémentaires aux ennemis affectés par les éléments Pyro ou Cryo, ou donnant simplement au porteur l’un des trois buffs aléatoires chaque fois que vous passez à ce personnage. Les capacités passives sont spécifiques à chaque arme nommée et ne peuvent être améliorées que par raffinement, que nous aborderons plus tard.

Comment obtenir des armes

Bannière de souhait d’événement d’arme

La façon dont vous acquérez des armes va varier en fonction de la rareté de l’arme. Cinq étoiles les armes ne peuvent être obtenues qu’à partir de Wishes, en particulier de l’Invocation Wanderlust (le Wish standard) et de la bannière d’événement d’arme actuelle Wish. La bannière d’événement de personnage ne contient historiquement aucune arme à cinq étoiles. Quatre étoiles les armes peuvent être obtenues à partir de toutes les bannières Wish, achetées auprès de Paimon’s Bargains with Starglitter, ou forgées à l’aide d’un billet. Starglitter peut être obtenu en lançant des souhaits et des billets d’armes sont soit déposés par les patrons, soit achetés dans la boutique de souvenirs. Des armes à quatre étoiles sont également fournies dans le pass de combat payant et comme récompenses d’événement lors de certains événements à durée limitée.

Trois étoiles les armes sont acquises soit à partir de souhaits, soit à partir de coffres dispersés dans le monde ouvert. Deux étoiles et une étoile les armes peuvent être trouvées dans des coffres dans le monde ouvert et dans des lieux d’enquête, ou achetées auprès de PNJ.

Nivellement, ascension et raffinement

Menu d’ascension des armes

Les armes peuvent être améliorées en les nourrissant : soit d’autres armes, soit des minerais d’amélioration d’armes. Les minerais, qui se déclinent en différents niveaux offrant différentes quantités d’XP d’armes, peuvent être obtenus en les forgeant avec des matériaux qui peuvent être extraits ou obtenus lors d’expéditions à la guilde des aventuriers. Le minerai peut également être obtenu en récompense de diverses quêtes, y compris les commissions quotidiennes. Les armes ont un niveau maximum de 90 ; Cependant, vous devrez les « monter » six fois avant cela et être au rang d’aventure 50 avant qu’ils puissent atteindre le niveau maximum.

Tous les 10 à 20 niveaux, une arme sera au maximum et devra être montée avant de pouvoir être à nouveau mise à niveau. Chaque arme nécessitera une poignée de matériaux pour monter : généralement, un matériau d’ascension d’arme et deux types de largages ennemis. Le matériel d’ascension d’arme peut être trouvé dans des domaines de bénédiction spécifiques, en fonction de l’arme. Les détails de l’objet spécifieront quel domaine (il y a un domaine de matériaux d’armes par région) et quels jours de la semaine il est disponible pour l’obtenir. Chaque article n’est disponible que deux jours par semaine du lundi au samedi, bien que chaque article soit disponible le dimanche.

Au fur et à mesure que vous mettez votre arme à niveau et que vous passez à des niveaux d’ascension de plus en plus élevés, la rareté des matériaux requis augmentera. Ces matériaux de plus grande rareté peuvent être obtenus en faisant les domaines les plus difficiles ou en battant des ennemis de niveau supérieur. Vous pouvez rencontrer des ennemis de niveau supérieur en augmentant le niveau mondial, qui augmente à des rangs d’aventure spécifiques.

Enfin, le raffinement, qui augmente les statistiques des capacités passives des armes. Le raffinement est généralement obtenu en lui fournissant un double de l’arme, ce que vous pouvez faire à partir du menu de raffinement. Certaines armes spécifiques à un événement utilisent des matériaux de raffinement au lieu d’armes en double, mais ces matériaux ne peuvent généralement être obtenus que pendant l’événement.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.