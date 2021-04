Armie Hammer accusations d’agression sexuelle présumée et sa défense | Vidéo

L’acteur Armie Hammer fait l’objet d’une enquête après avoir été inculpé par une femme qu’il a violée en 2017. Gloria Allred, l’avocate de la victime, qui a demandé à être identifiée comme Effie, a déclaré que l’acteur l’avait maltraitée « mentalement, émotionnellement et sexuellement ». L’avocat de l’acteur a rejeté les affirmations d’Effie, les qualifiant de « scandaleuses » et a déclaré que toutes les interactions de Hammer « ont été pleinement consensuelles, discutées et convenues à l’avance et mutuellement participatives ».