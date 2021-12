Armie Hammer est sortie de cure de désintoxication après des mois de scandale sexuel et d’abus

Armie Hammer est sortie de cure de désintoxication après des mois de scandale d’abus sexuels. L’acteur de 35 ans aurait quitté un centre de désintoxication après avoir passé la majeure partie de cette année au milieu d’une enquête policière sur des allégations d’agression sexuelle à son encontre.

D’après E! News, l’acteur de « Call Me By Your Name » était entré dans l’émission de Floride pour des problèmes de drogue, d’alcool et de sexe en mai dernier, ont déclaré des sources à Vanity Fair en juin.

« Le dimanche 12 décembre, l’avocat de Hammer a dit à E! News : « Je peux confirmer que M. Hammer a quitté le centre de traitement et se porte très bien. » L’avocat n’a pas précisé quand l’acteur est parti. »

En mars, une femme de 24 ans, identifiée uniquement comme Effie, représentée par l’avocate Gloria Allred, a inculpé l’acteur de viol. Elle a déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle avait eu une relation de quatre ans avec l’acteur, alors qu’il était marié à sa femme Elizabeth Chambers, dont il est maintenant séparé.

Il y avait déjà beaucoup de théories derrière le scandale que vous pouvez lire ici.

L’avocat de Hammer a nié les allégations d’agression, affirmant que toutes les relations qu’il a eues avec ses partenaires sexuels étaient « totalement consensuelles, discutées et convenues à l’avance, et mutuellement participatives ».

Un mois plus tôt, un groupe de femmes avait accusé l’acteur de violences physiques et psychologiques, affirmant qu’il leur avait envoyé des messages privés explicites et d’autres fantasmes, notamment du cannibalisme.

Ainsi, Armie Hammer est sortie de cure de désintoxication après des mois d’abus et de scandale sexuel.