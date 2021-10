Cela fait bientôt 6 mois que Marteau d’armée s’est enregistré dans un centre de traitement – ​​et l’acteur y reste – s’est engagé à passer aussi longtemps qu’il le faudra pour aller mieux.

Des sources proches de Hammer nous disent qu’il « prospère » dans l’établissement de Floride, ceux qui l’entourent ont l’impression qu’il a changé (pour le mieux) depuis son arrivée et vous pouvez entendre la différence dans sa voix.

Non seulement cela, on nous dit qu’Armie est resté en contact constant avec ses enfants et ses proches – FaceTiming avec eux régulièrement et partageant ses progrès.

Nos sources disent qu’il n’y a toujours pas de calendrier précis pour la fin du traitement, mais il est prêt à faire tout ce qu’il faut. On nous dit que la star de « Call Me By Your Name » comprend qu’il était dans un endroit incroyablement dangereux avant le traitement et ne veut pas revenir en arrière.

Quant à un rapport selon lequel il a été récemment « remplacé » par Noah Reid dans « The Minutes » de Broadway… on nous dit qu’Armie n’a jamais été officiellement engagée pour ce concert. Des sources ayant une connaissance directe nous disent qu’Armie a eu des entretiens verbaux pour le rôle avant la pandémie, mais ce n’étaient que des entretiens.

C’était en mai quand Armie s’est inscrite en cure de désintoxication pour un traitement contre la toxicomanie, l’alcool et le sexe. Le déménagement est intervenu après plusieurs mois de nivellement des femmes allégations d’abus sexuels contre l’acteur.

Lui et sa femme, Elizabeth Chambers, annoncé ils se séparaient en juillet 2020, mais leur divorce n’est pas encore prononcé.

Hammer n’a pas été vu publiquement depuis qu’il s’est présenté pour un traitement, mais à un moment donné, il a qualifié les allégations de « revendications de taureaux *** » et d' »attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi ».