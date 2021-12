Armie Hammer quitte la cure de désintoxication pour « problèmes de drogue, d’alcool et de sexe »

On dit que l’acteur » va très bien » (Photo: Film Magic)

Armie Hammer a quitté un centre de traitement après sept mois.

La star de Call Me By Your Name a demandé de l’aide pour des problèmes de drogue, d’alcool et de sexe en mai à la suite d’une enquête policière sur des allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

Son avocat a depuis confirmé que Hammer n’était plus à la clinique de Floride et qu’il « se portait très bien ».

Parler à E! News, l’avocat de Hammer a déclaré: « Je peux confirmer que M. Hammer a quitté l’établissement de traitement et se porte très bien. »

En juin, il a été révélé que l’acteur avait quitté les îles Caïmans, où il avait passé la majeure partie de l’année précédente, pour s’enregistrer dans le centre de traitement et avait le soutien de son ex-épouse Elizabeth Chambers et de leurs enfants Harper, sept et quatre ans. Ford âgé d’un an.

Un ami de la famille a expliqué à l’époque qu’Hammer était » déterminé à rester en bonne santé et à avoir la garde de ses enfants « .

Hammer est entré en cure de désintoxication en mai (Photo: .)

L’initié a ajouté: « C’est un signe clair qu’il reprend le contrôle [of] sa vie et sait que cela [is] un pas vers son bien-être général.’

Une autre source a affirmé que la star de 35 ans avait contacté Elizabeth, 38 ans, lui demandant de l’aide et jurant d’aller en cure de désintoxication aussi longtemps qu’il le faudrait pour retrouver la santé.

Un ami a déclaré: «Tout le monde regarde Armie en pensant qu’il a eu une sorte de vie privilégiée – et cela doit signifier qu’il n’y a eu aucun problème dans sa jeunesse et que tout était parfait.

«Mais ce n’est pas nécessairement ainsi que les choses se passent. Ce n’est pas parce que vous venez d’une éducation où les ressources financières sont abondantes que la vie n’est pas sans problèmes.’

La décision de Hammer est intervenue plusieurs mois après que des allégations ont été faites par plusieurs femmes qui l’ont accusé d’être autoritaire et abusif, ainsi que d’avoir des fantasmes cannibales.

L’ex-épouse de Hammer, Elizabeth Chambers, l’a soutenu (Photo: .)

En mars, une femme nommée Effie s’est présentée pour accuser la star des réseaux sociaux de l’avoir violée « violemment » en 2017.

Lors d’une conférence de presse avec son avocate Gloria Allred, Effie a déclaré : » Le 24 avril 2017, Armie Hammer m’a violée violemment pendant plus de quatre heures à Los Angeles. Au cours de laquelle il m’a giflé à plusieurs reprises la tête contre un mur, me contusionnant le visage. Il a également commis d’autres actes de violence contre moi auxquels je n’ai pas consenti.

Effie a déclaré qu’elle pensait que Hammer « allait la tuer » et a affirmé qu’il lui avait frappé les pieds lors de l’attaque présumée « pour qu’ils fassent mal » et a déclaré qu’elle avait essayé de partir « mais il ne l’a pas laissée ».

Hammer a nié les allégations le jour même de la conférence de presse, et son avocat a fourni des captures d’écran de prétendues conversations textuelles entre lui et Effie qui suggèrent apparemment qu’il lui a dit qu’ils ne pouvaient pas poursuivre une relation, bien que celles-ci ne soient pas vérifiées.

Dans un message, Hammer aurait dit à Effie: « Je ne vais pas pouvoir m’engager avec vous de cette manière spécifique pour le moment. Ça ne finit jamais bien. Nous pouvons parler et être amis, mais je ne peux pas faire ça.

L’avocat de l’acteur a également déclaré que la rencontre de Hammer avec Effie était « complètement consensuelle, discutée et convenue à l’avance, et mutuellement participative ».

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





