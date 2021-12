Armie Hammer quitte un centre de traitement au milieu d’une enquête pour agression sexuelle

« Armie Hammer m’a violemment violée pendant plus de quatre heures à Los Angeles, au cours desquelles il m’a claqué la tête à plusieurs reprises contre un mur, me contusionnant le visage. Il a également commis d’autres actes de violence contre moi, auxquels je n’ai pas consenti », a déclaré Effie aux journalistes. . « Je pensais qu’il allait me tuer. »

En réponse aux allégations, l’avocat de Hammer a fait une déclaration à E! News qui a fourni le nom complet d’Effie et a déclaré que « dès le premier jour, M. Hammer a maintenu que toutes ses interactions avec [Effie]- Et tous ses autres partenaires sexuels d’ailleurs – ont été complètement consensuels, discutés et convenus à l’avance, et mutuellement participatifs. «

Allred a déclaré dans un communiqué en réponse: « Bien que nombre de leurs rencontres aient été consensuelles, Effie était très contrariée » de lire les commentaires de l’avocat de Hammer, ajoutant: « Il est important de souligner que même si un partenaire sexuel accepte certaines activités sexuelles, elle continue a le droit à tout moment de retirer son consentement. »

Allred a également déclaré qu’Effie « a fourni ses preuves aux forces de l’ordre et elle encourage les autres à leur fournir également des preuves s’ils pensent que leurs preuves pourraient aider à une enquête sur M. Hammer ».

Un porte-parole du département de police de Los Angeles a confirmé plus tard à E! News que « Armie Hammer est le suspect nommé dans une enquête pour agression sexuelle présumée » ouverte le 3 février. Ils n’ont pas révélé le nom de l’accusateur. La police n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat lorsqu’elle a été jointe par E! Des nouvelles ce week-end.