Arminia Bielefeld accueille le Bayer Leverkusen lors de la septième journée

02/10/2021 à 19h30 CEST

Les Arminie reçoit ce dimanche à 19h30 la visite du Leverkusen dans le Schücoarena lors de son septième match en Bundesliga.

Les Arminia Bielefeld Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la septième journée après avoir subi une défaite contre lui Union Berlin dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné aucun des six matchs disputés jusqu’à présent en Bundesliga avec un chiffre de trois buts pour et six contre.

Du côté des visiteurs, le Bayer Leverkusen gagné devant Mayence 05 dans leur stade par 1-0 et auparavant, ils l’avaient également fait à l’extérieur contre le Stuttgart par 1-3, il espère donc refaire le score, cette fois dans le fief de la Arminia Bielefeld. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté quatre avec un bilan de 16 buts pour et sept contre.

En tant que local, le Arminia Bielefeld ils ont fait match nul trois fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. A la maison, le Bayer Leverkusen ils ont fait match nul une fois lors de leurs trois matchs disputés, ce qui signifie que les hôtes devront défendre leur but contre un adversaire très puissant à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Schücoarena et le bilan est de cinq victoires, cinq défaites et deux nuls en faveur de la Arminia Bielefeld. De plus, les visiteurs ont une séquence de trois matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Arminie. Le dernier affrontement entre les Arminie et le Leverkusen Dans cette compétition, il a été joué en mars 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la Bundesliga, on constate qu’il y a un écart de neuf points en faveur de l’équipe visiteuse. Les Arminia Bielefeld Il arrive à la rencontre avec quatre points à son casier et occupant la seizième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 13 points et occupent la deuxième position de la compétition.