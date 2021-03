Arminia Bielefeld accueille le RB Leipzig

18/03/2021 à 20:31 CET



Vendredi prochain à 20h30, il aura lieu au Schücoarena le duel entre Arminia et le Leipzig dans le match qui correspond à la 26e journée de Bundesliga.

Le Arminia Bielefeld Il est optimiste pour le match de la vingt-sixième journée après avoir gagné à domicile par un score de 1-2 à Bayer Leverkusen dans le Bayarena, avec tant de Ritsu doan Oui Masaya okugawa. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 25 matchs disputés à ce jour en Bundesliga, avec 20 buts pour et 44 contre.

Du côté des visiteurs, le RB Leipzig a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Eintracht Francfort lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté 16 et accumule un chiffre de 21 buts encaissés contre 47 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Arminia Bielefeld Ils ont réalisé un bilan de quatre victoires, huit défaites et un nul en 13 matchs disputés à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le RB Leipzig Il a un bilan de six victoires, deux défaites et quatre nuls en 12 matchs joués, c’est donc un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Arminia BielefeldEn fait, les chiffres montrent une défaite en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Arminia et le Leipzig dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 32 points en faveur de la RB Leipzig. Les locaux viennent au meeting en quinzième position et avec 22 points dans le casier. Pour sa part, le RB Leipzig il compte 54 points et occupe la deuxième place du classement.