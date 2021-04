Arminia Bielefeld accueille le SC Freiburg chez lui

08/04/2021 à 20:31 CEST

Ce vendredi à 20h30 au Schücoarena les visages seront vus Arminia et le Fribourg lors de la 28e journée de Bundesliga.

le Arminia Bielefeld Il affronte la vingt-huitième journée de match avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui. Mayence 05 dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 27 matchs disputés jusqu’à présent, avec 21 buts pour et 46 contre.

Du côté des visiteurs, le SC Fribourg a subi une défaite à la Borussia Mönchengladbach dans le dernier match (2-1), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière au championnat. À ce jour, sur les 27 matchs joués par le SC Fribourg en Bundesliga, il en a remporté 10 avec un chiffre de 40 buts pour et 41 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Arminia Bielefeld ils ont gagné quatre fois, ils ont perdu neuf fois et ils ont fait match nul une fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui auraient plus de facilité à gagner. À la maison, le SC Fribourg a un bilan de quatre victoires, six défaites et trois nuls en 13 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Arminia Bielefeld si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Arminia BielefeldEn fait, les chiffres montrent trois victoires et une défaite pour les locaux. La dernière fois qu’ils ont joué au Arminia et le Fribourg dans la compétition était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un 2-0 favorable à la Fribourg.

En regardant sa position dans le classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que le SC Fribourg se dresse au-dessus du Arminia Bielefeld avec un avantage de 14 points. Les locaux arrivent au meeting en dix-septième position et avec 23 points dans le casier. Pour sa part, le SC Fribourg il a 37 points et se classe 10e du tournoi.