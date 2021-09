Arminia Bielefeld et Hoffenheim ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

18/09/2021 à 17h33 CEST

Les Arminie et le Hoffenheim à égalité à zéro dans le match joué ce samedi dans le Schücoarena. Les Arminia Bielefeld a affronté le match en voulant surpasser son score au classement après avoir subi une défaite 3-1 lors du match précédent contre Borussia Mönchengladbach. Du côté de l’équipe visiteuse, le Hoffenheim perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Mayence 05. Avec ce score, l’équipe de Bielefeld est treizième à l’issue du duel, tandis que la Hoffenheim est dixième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Arminie de Frank Kramer soulagé Bryan Lasme, Janni-Luca Serra, Lennart Czyborra et Andrés Andrade pour Patrick Wimmer, Image de balise Fabian klos, Jacob Laursen et Lennart Czyborra, tandis que le technicien du Hoffenheim, Sébastien houe, a ordonné l’entrée de Robert Skov, Sargis Adamian et rutter Georginio fournir Jacob Bruun Larsen, Ihlas Bebou et Christoph Baumgartner.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Patrick Wimmer et Bryan Lasme de l’équipe locale et Andrej Kramaric L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Arminie il reste quatre points et le Hoffenheim avec cinq points.

Le lendemain de la Bundesliga affrontera le Arminia Bielefeld à domicile contre Union Berlin, Pendant ce temps, il Hoffenheim affrontera à la maison devant VfL Wolfsbourg.

Fiche techniqueArminia Bielefeld :Stefan Ortega, Cedric Brunner, Joakim Nilsson, Amos Pieper, Jacob Laursen (Lennart Czyborra, min.74), Patrick Wimmer (Bryan Lasme, min.59), Alessandro Schopf, Manuel Prietl, Robin Hack, Fabian Klos (Janni-Luca Serra , min.74) et Masaya OkugawaHoffenheim :Oliver Baumann, Pavel Kaderabek, Kevin Vogt, Chris Richards, David Raum, Christoph Baumgartner (Georginio Rutter, min.71), Andrej Kramaric, Diadie Samassekou, Florian Grillitsch, Jacob Bruun Larsen (Robert Skov, min.56) et Ihlas Bebou ( Sargis Adamyan, min.57)Stade:SchücoarenaButs:0-0