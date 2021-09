Armored Saint lance une vidéo en direct pour ‘The Truth Always Hurts’ de ‘Symbol Of Salvation Live’

Le 22 octobre, SAINT BLINDÉ sortira un nouveau CD/DVD, “Symbole du salut en direct”, passant par Disques de lames de métal, pour célébrer le 30e anniversaire de l’album phare.

Pour un autre aperçu de “Symbole du salut en direct”, une vidéo pour la piste “La vérité fait toujours mal” peut être vu ci-dessous.

Il existe de nombreuses façons de célébrer l’anniversaire d’une sortie importante dans la carrière d’un groupe, et pour “Symbole du salut”30e anniversaire de — un chanteur d’album John Bush désigne comme SAINT BLINDÉle “record de pierre angulaire” de ‘s – vient “Symbole du salut en direct”. Une combinaison d’album live et de vidéo du groupe jouant l’album dans son intégralité au célèbre Gramercy Theatre de New York lors de leur tournée 2018, il capture la puissance, la diversité et l’écriture de chansons sans égal qu’il contient.

« J’avais envie de montrer ‘Symbole’ sous un autre jour était un grand hommage au disque lui-même”, déclare le bassiste Joey Vera. “De plus, avoir tous les fans là-bas et faire partie de cet événement est une façon pour nous de dire ‘Merci !’ Car, sans eux, nous ne pouvons rien faire de tout cela en premier lieu.”

Il n’y a pas à nier que “Symbole du salut” se démarque du catalogue du groupe comme quelque chose de vraiment spécial, quelque chose que le groupe reconnaît aussi facilement que leurs fans enragés. « Il relie notre passé à notre avenir », dit Buisson. “Je crois que c’était le moment où nous pensions honnêtement que nous pouvions faire tout ce que nous voulions musicalement et que cela fonctionnerait d’une manière ou d’une autre. Il y a un sentiment magique à ce sujet et cela continue de gagner en mystique chaque année.” Cependant, le groupe a traversé des moments difficiles lors de l’écriture initiale des chansons qui composeraient le disque, étant sans label pendant trois ans avant de signer avec Lame en métal, et en 1990 – avant qu’ils ne se dirigent vers le studio – perdant le guitariste fondateur David Prichard à la leucémie. Cela a finalement servi à allumer un feu sous le groupe, les poussant à faire de leur mieux. “Parce que nous nous étions levés de ces cendres, pour ainsi dire, nous avons ressenti un très fort désir de faire en sorte que chaque petite chose compte”, précise-t-il. Véra. “C’était plus important que tout ce que nous avions fait auparavant. D’une part, nous ne voulions pas Dave‘s écrit des contributions pour être en vain. De plus, nous avions pour mission de faire entendre au monde ce sur quoi nous travaillions depuis trois ans. Ce qui est amusant, c’est que pendant la séparation du genre métal entre glam et thrash de 85 à 89, nous avons eu l’impression de devoir prouver quelque chose à tout le monde. Mais en faisant ‘Symbole’, nous avions aussi quelque chose à prouver, sauf que cette fois, nous devions nous le prouver.”

La décision de jouer l’album dans son intégralité à des dates aux États-Unis et en Europe en 2018 était en fait assez pragmatique, le groupe entre les disques et voulant jouer plus de spectacles, et avec l’anniversaire de “Symbole du salut” à l’horizon, Vera pensait que ce serait un “défi amusant” de le jouer en direct. “Nous avons pensé que puisque les fans semblent d’accord pour dire que ce disque est un favori, il serait bien reçu”, dit-il. “Et comme d’habitude, il faut du temps et de la planification pour une sortie sur la route, alors nous avons sauté sur cette idée et avons fait un tas de dates avant de commencer à écrire pour notre prochain album. C’était vraiment génial de voir la réaction de la foule quand nous ‘jouais les morceaux vraiment profonds. Non seulement les chansons que nous jouions très rarement, mais aussi les quelques chansons que nous n’avions jamais jouées auparavant. Certaines de ces chansons ont pris une toute nouvelle vie et c’était très motivant pour moi, de voir ces chansons sous un jour différent. Je dirais que cette expérience a été une inspiration quand j’ai commencé à écrire pour ‘Coup de poing dans le ciel’ (2020).” Le spectacle lui-même a été capturé par une équipe de six caméras, Buisson disant que le groupe était “gonflé”, sachant qu’ils étaient en train de filmer, et, comme toujours, le quintet a fait de son mieux dès le moment où ils sont montés sur scène. Ils gardent également de bons souvenirs de l’émission, qui reste leur plus gros titre à New York à ce jour. “L’ambiance dans la pièce était tellement géniale”, dit Véra. “Les fans nous ont fait sentir les bienvenus, comme si nous étions rentrés à la maison pour une sorte de fête, et nous avons tous célébré ‘Symbole du salut’. Cela m’a donné des frissons d’entendre des gens chanter des chansons comme ‘Question brûlante’, une chanson que nous n’avions jamais jouée en live auparavant.”

En bonus supplémentaire, les versions vinyle et numérique du disque contiennent cinq pistes de démonstration du “Symbole du salut” séances d’écriture avec David Prichard, qui n’ont jamais été publiés sur ce format. “Ce sont des chansons qui n’ont pas fait l’enregistrement, cependant, il y a toujours une ambiance dans ces airs, plus Dave‘est sur eux, ce qui les rend spéciaux », dit Buisson. Ces morceaux sont des ajouts bienvenus, aidant à célébrer davantage le disque, et le groupe est simplement heureux et respectueux du fait qu’ils ont atteint cet anniversaire. “Si tu m’avais dit il y a trente ans qu’on en parlerait aujourd’hui, je t’aurais dit que tu étais fou” Véra dit. “Tout ce que nous avons toujours voulu, c’était faire notre propre musique, être heureux et fier de le faire. Le fait que nous ayons également des fans très fidèles qui continuent de soutenir ce que nous faisons est la meilleure cerise sur ce gâteau. J’essaie regarder nos disques aussi objectivement que possible, et quand je peux le faire, je suis très fier que ce disque soit une énorme partie de l’héritage du groupe, et je suis extrêmement touché d’en faire partie.”

“Symbole du salut en direct” Liste des pistes CD/DVD :

01. Règne du feu (habitent)



02. Tomber comme des mouches (habitent)



03. Dernier train pour la maison (habitent)



04. Danse tribale (habitent)



05. La vérité fait toujours mal (habitent)



06. Pont à moitié tiré (habitent)



07. Un autre jour (habitent)



08. Symbole de salut (habitent)



09. Juge suspendu (habitent)



dix. Zone de guerre (habitent)



11. Question brûlante (Habitent)



12. Passé entaché (habitent)



13. Mou (habitent)

Pistes bonus supplémentaires sur les versions numériques/vinyl :

14. Rien entre les oreilles (1989 démo 4 pistes)



15. Va te faire cuire un œuf (1989 démo 4 pistes)



16. Cauchemars médiévaux (1989 démo 4 pistes)



17. Personnes (1989 démo 4 pistes)



18. Pirates (1989 démo 4 pistes)



19. Symbole du salut (live) (édition radio) **disponible uniquement en numérique !

