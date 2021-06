Armored Saint sort le clip de “Lone Wolf”

Métallurgistes de longue date du sud de la Californie SAINT BLINDÉ ont sorti le clip officiel de la chanson “Loup solitaire”. Le clip a été réalisé par Robert Graves qui a déjà produit les vidéos pour SAINT BLINDÉ‘s “Fin de la durée d’attention” et « Missile au pistolet ».

“Loup solitaire” est tiré de SAINT BLINDÉle huitième album complet de , “Coup de poing dans le ciel”, sorti en octobre dernier via Disques de lames de métal.

Tombes commente : “Avec ‘Loup solitaire’, le groupe et moi avons tout de suite convenu que c’était une opportunité de créer une vidéo narrative qui transmettrait les thèmes lyriques de la chanson, tout en créant une expérience visuelle engageante. Et donc un cambriolage de style noir au cœur de LA semblait parfaitement correspondre à la chanson.

“Nous avons décidé de garder l’histoire simple et de permettre au ton de la vidéo d’aider à transmettre la signification de la chanson. Cela nous a donné (à l’équipe) l’opportunité de créer une esthétique qui a intensifié l’ambiance de la chanson, tout en ayant des scènes d’action incroyables à raconter l’histoire. Inutile de dire que SAINT BLINDÉ les fans sont partis pour un tour. Je pense qu’ils vont adorer!”

Bassiste Joey Vera ajoute : « Travailler à nouveau avec le réalisateur Robert Graves était incroyable. Non seulement cette vidéo est agréable à regarder, mais sous le scénario se trouve une couche d’allégorie, de métaphore et de symbolisme. Une sorte de première pour nous. John BushLes superbes paroles de se tordent et se transforment en significations invisibles à première vue. C’est une vue sur le parcours d’une personne dans la vie et sur la façon dont elle s’en sort et sur ce qu’elle retire de cette expérience à la fin. Le look néo-noir Robert créés à la fois dans l’histoire et dans les performances du groupe en font un excellent ajout à la SAINT BLINDÉ catalogue vidéo.”

Chanteur John Bush ajoute : « Travailler avec Robert est génial. Le gars est vraiment incroyable. Il va être une star.

“Cette fois, nous avons poussé le dialogue. C’était un défi pour moi, mais je me suis amusé avec ça. Pour me motiver, j’ai essayé de canaliser certains des grands acteurs qui entrent dans le studio de casting que ma femme et moi dirigeons.

“‘Loup’ aborde le point de vue des personnes qui passent beaucoup de temps seules. Quelque chose que j’ai passé des années à faire. Les individus solitaires qui nous font toujours deviner. Cette vidéo leur est dédiée.”

Leaders et piliers de la scène heavy metal américaine depuis le début des années 1980, SAINT BLINDÉ‘s « Punir le ciel » les a vus revenir dur. Une collection diversifiée et pleine d’attitude, c’est tout ce que les fidèles du groupe attendent d’eux tout en faisant avancer leur signature sonore.

“Le but est d’écrire de la très bonne musique. Je sais que j’énonce l’évidence ici, mais c’est à peu près la taille de notre agenda”, a déclaré Véra. “Nous avons été en mesure de nous débarrasser de beaucoup d’attentes qui affligent parfois un groupe comme le nôtre qui existe depuis longtemps, et nous sommes récemment entrés dans une zone de confort en étant simplement nous-mêmes. Nous avons ce genre de liberté maintenant que nous n’en avions pas vraiment au début de notre carrière, et nous pouvons prendre des risques et faire le genre de musique que nous voulons entendre. Cet album reflète où nous en sommes, en ce moment. “

Exploser à la vie avec le croquant, entraînant “Debout sur les épaules des géants” et ne pas lâcher jusqu’au riff impitoyable de clôture de “Ne vous inquiétez jamais”, le disque est doté d’une urgence et d’une vigueur qui le place tout à fait dans le présent, mais ne pouvait être que l’œuvre de Véra, guitaristes Phil Sandoval et Jeff Duncan, le batteur Gonzo Sandoval et Buisson.

“Quand vous êtes un groupe qui a commencé il y a quatre décennies, vous devez vraiment vous pousser plus fort que jamais quand il s’agit de faire un nouvel album”, a déclaré Buisson. “La dernière chose que vous vouliez, c’est que cela apparaisse comme si vous étiez en train de faire les choses ou que vous sortiez simplement un produit pour faire une tournée. Les disques sont immortels. Ils seront là bien après nous. Chaque il faut compter à sa manière.”

Avec Véra en tant que producteur, il a recruté la même équipe d’ingénieurs qui a travaillé sur “Gagner haut la main”, avec une batterie enregistrée par Josh Newell à Studios El Dorado à Burbank, en Californie, des guitares traquées par Bill Metoyer à Skullseven studios à North Hollywood, Californie, et voix, basse et enregistrements supplémentaires par le bassiste dans son studio.

“J’aime travailler avec des gens en qui j’ai confiance et avec qui j’ai de bons rapports personnels”, a déclaré Vera. “C’est la même raison pour laquelle j’ai engagé Jay Ruston (ANTHRAX, AMON AMARTH, PIERRE AURE) pour mixer le disque. Il est important de pouvoir travailler avec des personnes qui comprennent quel est l’objectif final.”

Le processus de réalisation de l’album a été beaucoup de travail acharné, Véra admettant qu’il a assumé trop de tâches lui-même, mais il déclare que dans l’ensemble, ce fut une bonne expérience et que tout le monde a apporté son A-game à la table et la bonne attitude pour faire avancer les choses.

“À la fin de la phase de mixage, j’ai toujours du mal à m’éloigner du projet sur lequel nous travaillons depuis si longtemps”, a-t-il déclaré. “C’est difficile de laisser tomber. Le résultat final est bon cependant. Tout le monde a joué et chanté et ça se voit.”

“Coup de poing dans le ciel” présente quelques musiciens invités élargissant encore sa palette sonore, le tout commençant avec le son de Pipes Uilleann, Véra trouver un joueur Patrick D’Arcy à Los Angeles et le recruter pour la cause. GUNS N’ ROSES claviériste Roseau étourdi contribue également, Véra lui donnant à la fois d’Arcy quelques directions générales et les lâcher, tous deux délivrant de solides performances. Le propre du groupe Gonzo Sandoval joue de la flûte amérindienne sur “Ne vous inquiétez jamais” – une première pour SAINT BLINDÉ et leur batteur. Également Jacob Ayala, le fils d’un ami d’enfance qui est tambour-major au lycée, a ajouté une caisse claire sur l’une des pistes, qui se démarque vraiment.

La place du groupe sur la scène metal étant solidement rétablie avec “Coup de poing dans le ciel”, ils regardent fixement leur anniversaire de quatre décennies, qui Véra réfléchi.

“Une partie de moi a l’impression que je ne peux pas croire que nous faisons ça depuis si longtemps. C’est assez incroyable”, Véra mentionné. “Donc, je me sens vraiment chanceux d’avoir pu avoir le soutien des fans et de notre maison de disques pendant toutes ces années. Sans ce soutien, nous ne pourrions vraiment rien faire de tout cela. C’est donc la grande partie de ce qui nous a permis de continuer, et quand je m’arrête et regarde autour de moi, je suis humilié que nous ayons eu cette opportunité de faire de la musique et de tourner pendant si longtemps. C’est ce que notre objectif initial était quand nous n’avions que 18 ans .”