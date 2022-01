Armstrong absent alors que Ferrari confirme 9 juniors pour 2022

Dans le tour d’horizon: les changements dans la Ferrari Driver Academy la laissent sans juniors en Formule 2 cette année.

En bref

Ferrari confirme neuf juniors pour 2022Ferrari a annoncé les neuf membres de sa Driver Academy pour 2022 après que plusieurs de ses plus grands noms se soient retirés du programme.

Les membres les plus anciens du programme sont le pilote Haas Mick Schumacher, qui sera le pilote de réserve de Ferrari lors de certaines manches cette année, et Robert Shwartzman, qui ne reviendra pas en F2 alors qu’il assumera un rôle d’essai avec Ferrari. Le coureur de F2 Marcus Armstrong ne continuera pas avec la FDA tandis que Callum Ilott, qui est passé à l’IndyCar cette année, est décrit comme étant une « année sabbatique » par l’équipe. Ayant engagé cinq pilotes en F2 il y a tout juste deux ans, Ferrari n’en aura aucun cette année.

Une paire de pilotes FDA concourra cependant en F3. Arthur Leclerc revient pour une deuxième saison après avoir gagné deux fois l’an dernier. Il conduira pour Prema aux côtés de la récente recrue de la FDA, Ollie Barman.

Armstrong a testé l’une des voitures F1 de Ferrari l’année dernièreLe pilote de Formula Regional Europe Dino Beganovic, les coureurs de Formule 4 Maya Weug, James Wharton et Rafael Camara et la karter Laura Camps Torras complètent l’équipe de neuf membres de la FDA pour la saison à venir.

Indy Lights annonce un calendrier de 14 courses

La principale série feeder d’IndyCar réduira le nombre de courses sur son calendrier de 20 à 14 l’année prochaine. Le championnat Indy Lights débutera par une seule course à Saint-Pétersbourg le 27 février, puis visitera Barber Motorsports Park, le circuit du grand prix Indianapolis Motorsport Speedway (deux courses), Detroit (deux courses), Road America, Mid-Ohio, Iowa, Nashville , Gateway, Portland et conclure avec un double en-tête à Laguna Seca en septembre.

Média social

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Depuis 2008, nous invitons nos lecteurs à donner leur avis sur chaque grand prix dans Rate the Race. La course de #F1 la mieux notée de l’année dernière était la #RussianGP, qui a valu la pluie, qui a obtenu 9,04/10, la 10e meilleure note en 14 saisons. Voici le top 100 tel que voté par vous : https://t.co/1xF39baIi0 – . (@racefansdotnet) 11 janvier 2022

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Hamilton : le pilote Mercedes décidera de l’avenir de la F1 après l’enquête d’Abou Dhabi (BBC)

« Cet accord aurait été que Masi et le responsable technique des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, ne seraient plus à leurs postes pour la saison 2022. Mercedes nie qu’un tel accord ait été conclu et insiste pour qu’ils abandonnent leur appel après avoir reçu l’assurance que la question serait traitée sérieusement et que des mesures appropriées seraient prises par la FIA. »

Le Maroc candidat possible pour accueillir le futur grand prix de F1 (Maroc World News)

« Beaucoup pensent que le Maroc est très probablement le pays d’Afrique du Nord mentionné par Domenicali. En plus de sa riche culture et de ses magnifiques paysages urbains, le Maroc a déjà une histoire avec la Formule 1. »

Motorsport UK recherche des candidatures pour la FIA Karting Academy 2022 (Motorsport UK)

« Motorsport UK recherche des candidatures pour représenter la nation au Trophée FIA ​​Karting Academy 2022, un prestigieux championnat international pour les 12-14 ans. »

Grand Prix de Nouvelle-Zélande 2022 annulé – les contrôles aux frontières sont un obstacle important (Toyota)

« TGRNZ devait faire fonctionner son parc de voitures Toyota FT-60 pour un week-end unique, y compris le 67e Grand Prix le mois prochain, mais les récents changements apportés aux frontières et aux exigences MIQ n’ont laissé que peu d’options aux organisateurs. »

Lundgaard dans le rythme aux tests de Sebring avec RLL (Racer)

« Ça m’a pris cinq tours et j’étais droit dans le rythme. Et je pense qu’en fait à mon cinquième tour, j’étais plus rapide que Simon et Castroneves, et ils ont fait des tonnes de tours, sinon 100 000 (à Sebring). Mais pour moi , il ne s’agit pas tant d’être droit dans le rythme ; je pense que vous apprenez en faisant. C’est de comprendre à quel point vous êtes rapide et de comprendre la voiture. »

Journée de course de F1 dans la RSR (Mercedes via YouTube)

