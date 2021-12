Armstrong remporte la première course de F2 à Djeddah

04/12/21 à 16:26 CET

Marcus Armstrong il a remporté sa première victoire en Formule 2 lors de la première course d’Arabie Saoudite. Le Néo-Zélandais a remporté le match contre son compatriote Liam Lawson, tandis que Jüri Vips a complété le podium en troisième position.

Armstrong a dominé Lawson , auteur de pôle. Suite à une voiture de sécurité causée par Marino Sato et Guilherme Samaia dès le départ, Armstrong a défendu sa première position dans le point culminant et à partir de là, il s’est consacré à mesurer son avantage.

La course a été un désastre pour le Chinois Guanyu Zhou, qui fera l’année prochaine ses débuts en Formule 1 avec Alfa Romeo et en tant que coéquipier de Valtteri Bottas. Le pilote de carrière Alpine a fait un tête-à-queue contre Christian Lundgaard et est tombé en bas de la grille.

Grâce à la grille inversée de la course de demain, le leader du Championnat partira deuxième, Oscar Piastri.

GP D’ARABIE SAOUDITE F2. Course 1 :

1. Marcus Armstrong DAMS 41’44″102

2. Liam Lawson Hitech +0 « 563

3. Jüri Vips Hitech +2 « 044

4. Felipe Drugovich Virtuose +2 « 826

5. Jehan Daruvala Carlin +5 « 584

6. Robert Shwartzman Prema +8 « 278

7. Christian Lundgaard ART +8 « 377

8. Dan Ticktum Carlin +8 « 452

9. Oscar Piastri Prema +8 « 613

10. Trident Viscaal courbé +10 « 468

11. Jack Doohan MP +10 « 566

12. Enzo Fittipaldi Charouz +10 « 965

13. Roy Nissany DAMS +12 « 977

14. Clément Novalak MP +13 « 104

15. Ralph Boschung Campos +14 « 332

16. Logan Sargeant HWA +15 « 308

17. Guanyu Zhou Virtuose +17 « 343

18. Olli Caldwell Campos +24 « 652

RET. Théo Pourchaire ART –

RET. Alessio Deledda HWA –

RET. Trident Marino Sato –

RET. Guilherme Samaia Charouz –