Armstrong remporte sa première victoire tant attendue en F2 alors que Piastri renforce son emprise sur le titre – .

Le junior Ferrari Marcus Armstrong a remporté sa première victoire en Formule 2 lors de la course inaugurale qui se déroulera sur le circuit de la corniche de Jeddah.

Le pilote DAMS a réussi à descendre à l’intérieur de Liam Lawson, qui était parti de la pole position, entrant dans le premier virage au départ, mais le mouvement n’a pas été terminé car Lawson a ensuite coupé le second tour pour le deuxième virage. La tête a finalement changé de main car ils ont freiné pour le virage quatre et ont dû partir en file indienne, et à partir de là, la victoire est revenue à Armstrong car le pilote Hitech Lawson n’avait pas le rythme pour rester à portée du DRS du leader.

La course a été placée derrière la voiture de sécurité quelques instants après le passage d’Armstrong pour la tête alors que le débutant de Campos Olli Caldwell a nerfé l’arrière de Guilherme Samaia de Charouz dans le même coin, claquant Samaia dans le mur intérieur, qui a ensuite ricoché dans Marino Sato de Trident.

La course a repris au quatrième tour, mais là encore, le peloton n’a réussi que quelques virages avant que la course ne soit à nouveau interrompue, cette fois avec une période de voiture de sécurité virtuelle après une action ambitieuse de Guanyu Zhou de Virtuosi sur Christian Lundgaard d’ART au deuxième virage a conduit au prétendant au titre Zhou filant et cassant son aileron avant sur Lundgaard alors qu’il passait sur les trottoirs. Il a pu rentrer au stand pour un nouvel aileron avant, comme Caldwell l’avait aussi fait, et rejoindre à l’arrière mais a repris plus de 13 secondes derrière tout le monde.

Le leader du titre Oscar Piastri n’a pas progressé depuis sa 10e place de départ sur la grille inversée jusqu’à la seconde moitié de la course, lorsque Ralph Boschung de Campos a commencé à perdre le rythme de la troisième place et une fois qu’il était dans la gamme DRS a été aspiré dans la bataille avec la plupart des voitures derrière.

Juri Vips de Hitech l’a dépassé en premier pour prendre la troisième place, puis Felipe Drugovich de Virtuosi lui a ravi la quatrième place. Il y avait encore un écart avec Robert Shwartzman en sixième position, mais il menait un train de voitures et une fois que le pilote Prema a rattrapé Boschung, il a fait passer cinq autres voitures devant lui pour laisser le Suisse assis en 12e position.

La course a de nouveau été neutralisée lorsque Pourchaire d’ART s’est écrasé au virage à grande vitesse 22. Pourchaire était en septième position, avec un passage dans le virage quatre par Shwartzman le plaçant derrière le pilote Prema et son propre coéquipier Lundgaard mais lui a valu un cinq- deuxième pénalité pour avoir gagné la position hors piste, l’abandon de Pourchaire ayant nécessité un VSC puis un safety car complet.

Au cours de la première moitié de la course, Dan Ticktum s’était battu avec Bent Viscaal en dehors des positions payantes, mais il s’est finalement libéré du pilote Trident assez longtemps pour traquer le train de voitures devant et il a rapidement dépassé Boschung juste au moment où Piastri a dépassé son coéquipier Jehan Daruvala au 13e tour sur 20 pour ce qui deviendrait septième après la chute de Pourchaire.

Le redémarrage final a laissé trois tours de course à faire, et Armstrong a dû repousser une attaque immédiate de Lawson, puis une autre dans le dernier virage de la course pour prendre le drapeau à damier et remporter sa première victoire en Formule 2.

Plus loin, Daruvala est descendu à l’intérieur de Piastri et Lundgaard pour la sixième place dans le dernier virage du tour de redémarrage. Piastri a failli répondre au premier virage mais a reculé, tandis que Daruvala a bloqué mais s’est ensuite éloigné suffisamment pour prendre la cinquième place du pénalisé Shwartzman.

Cela a laissé Piastri se battre avec son compatriote junior alpin Lundgaard, mais la défense sévère a permis à Ticktum de s’impliquer et il a dépassé Piastri dans le dernier virage avant de presque dégager Lundgaard également. Boschung, après son début de course dans les trois premiers, a terminé 15e.

Résultats de la première course de Formule 2 en Arabie saoudite

PositionCarDriver117Marcus Armstrong27Liam Lawson38Juri Vips44Felipe Drugovich56Jehan Daruvala61Robert Shwartzman79Christian Lundgaard85Dan Ticktum92Oscar Piastri1024Bent Viscaal1111Jack Doohan1214Enzo Fittipaldi1316Roy Nissany1412Clement Novalak1521Ralph Boschung1622Logan Sargeant173Guanyu Zhou1820Olli CaldwellDNF10Theo PourchaireDNF23Alessio DeleddaDNF25Marino SatoDNF15Guilherme Samaia

