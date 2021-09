Armure du Nouveau Monde – Comment fabriquer une armure dans le Nouveau Monde et augmenter le score d’équipement

Armure du Nouveau Monde est l’une des parties les plus importantes de votre chargement, mais le MMO explique peu le fonctionnement du système.

Vous pouvez obtenir beaucoup d’armures simplement en accomplissant des quêtes, mais vous voudrez vous concentrer sur l’artisanat pour obtenir des scores d’équipement plus élevés ou des objets de qualité plus rare.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Armure du Nouveau Monde – Comment obtenir de l’équipement dans le Nouveau Monde



Aeternum est peut-être une île maudite et déserte, mais les armures ne manquent pas. Vous gagnerez de l’équipement de base pendant les quêtes d’introduction et d’autres. Des objets plus rares et des armures plus puissantes proviennent d’ennemis et de donjons de niveau supérieur, bien que vous trouviez également des ensembles d’armures décents en complétant certaines chaînes de quêtes.

Armure du Nouveau Monde – Qu’est-ce que le score d’équipement dans le Nouveau Monde



Le score d’armure du Nouveau Monde n’est qu’un moyen numérique de transmettre la force de votre armure. Des scores plus élevés indiquent une meilleure armure, et vous êtes plus susceptible de fabriquer des armures avec des scores plus élevés plus vous augmentez vos compétences en matière d’artisanat et de forge.

Rareté des armures du Nouveau Monde



La rareté d’une armure fait référence à ses emplacements d’avantage.

Commun — Aucun avantage Peu commun — 1 avantage Rare — 2 avantages Épique — 3 avantages

L’armure légendaire est un peu différente. Ces pièces ont des avantages prédéterminés et ne tombent que d’ennemis rares, de certains boss et d’expéditions. Bien que Légendaire soit le niveau de rareté le plus élevé, il est possible d’obtenir ce type d’armure dès le début du jeu.

Armure du Nouveau Monde — Tous les types d’armure du Nouveau Monde



Quelle que soit la rareté, l’armure du Nouveau Monde se décline en trois types, légère, normale et lourde. Le type qui vous convient le mieux dépend en grande partie de votre style, de votre build et de la classe souhaitée.

Armure légère du Nouveau Monde



Les armures légères offrent moins de protection contre les dégâts en échange d’une meilleure mobilité, de sorte que vos esquives vous éloignent des ennemis. Il est idéal pour les guérisseurs et les utilisateurs d’armes à distance, comme les mousquetaires ou les archers, qui ne devraient de toute façon jamais être en première ligne.

Armure moyenne du Nouveau Monde



L’armure moyenne est un bon choix pour la plupart des versions DPS. Votre esquive est moins efficace, mais vous subissez également un peu moins de dégâts des ennemis. Cela ne vous gardera pas en vie au centre de la mêlée, mais c’est parfait pour se lancer, acquérir certaines compétences et battre en retraite pour récupérer.

Armure lourde du Nouveau Monde



Comme vous vous en doutez, une armure lourde est inutile pour rouler rapidement, mais excellente pour vous garder en vie. Les constructions de chars bénéficient le plus de ce type d’armure, car elles vous permettent de vous frayer un chemin dans les foules ennemies et de les éclaircir avec des attaques AoE sans vous soucier autant de votre santé.

Armure du Nouveau Monde — Fabrication d’armure du Nouveau Monde



La fabrication d’armures utilise des stations d’équipement, des forges, votre compétence d’armure et, à des niveaux plus élevés, des compétences de raffinement plus élevées. L’armure, évidemment, nécessite des ressources telles que le fer, vous augmenterez donc votre collecte et d’autres compétences au cours du processus.

Chaque colonie a des stations d’artisanat, mais la fabrication d’armures de niveau supérieur nécessite des stations améliorées. Cela signifie un travail d’équipe, dans une certaine mesure. La mise à niveau de vos zones d’artisanat nécessite l’autorisation de l’entreprise et ne fonctionne que dans les colonies contrôlées par votre faction.

Une fois que vous répondez à ces exigences, vous pouvez travailler à l’élaboration d’améliorations de la même manière que vous le faites pour d’autres améliorations de règlement.

Même si vous n’avez pas besoin d’un meilleur équipement, la fabrication d’armures avec des scores d’équipement plus élevés est un bon moyen de gagner de l’argent supplémentaire au poste de traite.

Armure du Nouveau Monde – Les meilleurs ensembles d’armure du Nouveau Monde pour le début et le milieu du jeu



Ce sont quelques-uns des meilleurs ensembles que vous pouvez trouver ou fabriquer au début de votre séjour sur Aeternum.

Ensemble du pêcheur du Nouveau Monde



Comment l’obtenir : Terminez les quêtes de pêche. Les quêtes de pêche de niveau supérieur vous récompensent avec des niveaux de rareté plus élevés Comprend : chapeau, pantalon, gants, blouse, bottes Avantages : bonus de dextérité, de force et de concentration

Ensemble de bûcheron du Nouveau Monde



Comment l’obtenir : artisanat ou commerce, lié à l’augmentation de vos compétences de bûcheron Comprend : chapeau, bottes, pantalon, blouse, gants Avantages : constitution accrue

Ensemble de Duelliste du Nouveau Monde



Comment l’obtenir : artisanat ou obtenu via des quêtes Comprend : chapeau, bottes, blouse, gants, pantalon Avantages : défense élémentaire

Ensemble de soldat du Nouveau Monde



Comment obtenir : artisanat ou commerce (niveau 2 ou supérieur) Comprend : bottes, protège-bras, casque, jambières, plastron Avantages : améliore la force et la défense

Armure du Nouveau Monde – Comment équiper les skins d’armure dans le Nouveau Monde



Si vous avez un skin de votre précommande ou des drops Twitch, vous pouvez équiper le skin en ouvrant votre inventaire (appuyez sur « tab » sur votre clavier) en équipant l’armure, puis en cliquant dessus avec le bouton droit et en sélectionnant le skin que vous souhaitez.

Si vous avez toujours vos jambes dans le Nouveau Monde, consultez nos guides pour trouver certains des objets et animaux les plus rares d’Aeternum, notamment le mouton Churro, le salpêtre et la perle d’eau douce imparfaite. Nous avons également rassemblé certaines des meilleures constructions du Nouveau Monde. pour vous lancer dans des expéditions plus difficiles et des guerres de factions