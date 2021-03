Armv9 annonce la prochaine génération de processeurs pour smartphone et plus

Chaque processeur jamais construit contient une «architecture» sous-jacente, représentant des caractéristiques profondes qui transcendent tout cœur de processeur ou conception physique. Cette architecture définit le fonctionnement d’un processeur, ce qu’il peut faire, comment accéder à la mémoire, et bien plus encore. Un changement dans l’architecture du processeur marque une étape majeure, avec de toutes nouvelles conceptions de matériel physique, des jeux d’instructions et des capacités.

En ce qui concerne les smartphones, nous utilisons des processeurs basés sur l’architecture Armv8 et les révisions d’Arm depuis près d’une décennie. L’arrivée d’Armv9 sera bientôt suivie par de tout nouveaux cœurs de processeur destinés aux SoC de nouvelle génération intégrés dans les futurs smartphones. Avec ce cours accéléré à l’écart, parlons de la dernière architecture Armv9 d’Arm.

Armv9 est la première nouvelle architecture Arm depuis une décennie et définira la prochaine génération de processeurs mobiles, serveurs et autres au cours des 10 prochaines années. Pour commencer, Arm se vante que les deux prochaines générations de conceptions de processeurs verront une amélioration de 30% par rapport au cœur de processeur Cortex-X1 le plus performant d’aujourd’hui. Cela n’inclut pas la vitesse d’horloge et d’autres avantages de fabrication qui pourraient aider à améliorer encore les performances. Les autres points clés à retenir sont qu’Armv9 sera beaucoup plus rapide qu’Armv8 pour les charges de travail d’apprentissage automatique et également beaucoup plus sécurisé pour aider à protéger nos données les plus sensibles.

Armv9: un apprentissage automatique plus rapide pour tous

Arm maintient le fonctionnement interne exact d’Armv9 près de sa poitrine pour le moment. Il va falloir attendre les premiers processeurs basés sur l’architecture pour en savoir plus. Celles-ci apparaîtront probablement plus tard en 2021. Mais nous en savons un peu plus sur les fonctionnalités avancées d’apprentissage automatique et de sécurité qui constituent l’essentiel des améliorations d’Armv9.

Commençons par les améliorations de l’analyse mathématique, qui proviennent des capacités mathématiques matricielles améliorées et de la deuxième génération de l’extension vectorielle évolutive d’Arm (SVE2). Le SVE de première génération a été conçu pour le supercalculateur Fugaku, mais SVE2 a été distillé pour les ordinateurs à usage général. SVE2 s’appuie sur les principes de la bibliothèque mathématique NEON d’Arm mais a été entièrement repensé pour un meilleur parallélisme des données. Il est important de noter que SVE2 prend également en charge NEON, il sera donc utilisé pour les fonctions de traitement du signal numérique (DSP).

Comme SVE1, SVE2 permet des implémentations de longueur vectorielle flexibles plutôt que fixes par incréments de 128 bits jusqu’à 2048 bits. Cela donne aux concepteurs de CPU un meilleur contrôle sur les capacités de calcul numérique de leurs cœurs de CPU. Il prend également en charge de nouveaux types de données et instructions, tels que la permutation au niveau du bit, la multiplication des entiers complexes avec rotation, et d’autres bits arithmétiques multi-précision pour l’arithmétique et la cryptographie des grands entiers. SVE2 est également conçu pour accélérer les algorithmes courants utilisés pour la vision par ordinateur, le multimédia, le traitement en bande de base LTE, la maintenance Web, etc.

SVE2 accélérera considérablement les performances d’apprentissage automatique et d’autres charges de travail DSP directement sur le processeur, réduisant ainsi le besoin de matériel de traitement externe DSP et AI. L’ère du calcul hétérogène n’est certainement pas révolue. Pourtant, Arm considère ces fonctions comme si essentielles pour l’avenir de l’informatique que chaque processeur devrait être capable de les exécuter efficacement.

Armv9: sécurité matérielle améliorée

L’importance de la sécurité dans les processeurs modernes ne peut être sous-estimée. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de l’agitation faite à propos d’exploits comme Heartbleed, Spectre, etc. Pour éviter les fuites de mémoire et les problèmes de débordement comme celui-ci et en éviter de nouveaux à l’avenir, de nouvelles approches de la sécurité basées sur le matériel sont nécessaires. Et il y en a quelques-uns importants inclus dans Armv9 – Memory Tagging Extension (MTE) et Realm Management Extension – dans le cadre de l’Arm’s Confidential Compute Architecture (CCA).

La mémoire balisée peut sembler familière à ceux qui suivent de près le développement Android, car cette fonctionnalité est déjà prise en charge par Android 11, ainsi que par OpenSUSE. Arm a débuté le marquage de la mémoire dans Armv8.5, mais il n’y a pas de cœurs de CPU mobiles construits sur cette révision. MTE est conçu pour éviter les vulnérabilités de la mémoire grâce à une approche d’accès verrouillable et clé. Les pointeurs de mémoire sont étiquetés lors de la création et vérifiés pendant les instructions de chargement / stockage pour garantir l’accès à la mémoire à partir du bon endroit. Des exceptions sont soulevées en cas d’incohérence, ce qui permet aux développeurs de détecter d’éventuels problèmes de sécurité.

L’exécution de l’étiquetage de la mémoire dans le matériel sur le processeur réduit la pénalité des performances de ce processus de vérification. De même, les vérifications basées sur le matériel sont beaucoup plus inviolables, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les acteurs malveillants de produire des exploits.

L’extension Arm’s Realm Management et la CCA ont une portée encore plus large. Il s’appuie sur les idées d’Arm TrustZone, permettant aux applications de s’exécuter dans leur propre environnement sécurisé isolé du système d’exploitation principal et des autres applications. Contrairement aux hyperviseurs et aux machines virtuelles, qui exécutent des systèmes d’exploitation séparés côte à côte, Realms prend également en charge la séparation sécurisée des applications et des services individuels qui partagent un système d’exploitation commun. Vous pouvez penser à cela comme des conteneurs Linux, mais encore plus sécurisés et intégrés au matériel.

L’idée est assez simple. Chaque royaume ne peut pas voir ce que fait l’autre, ce qui réduit considérablement le risque de fuite de données sensibles vers une autre application compromise ou même le système d’exploitation. Ainsi, les logiciels et les ressources de traitement de vos applications bancaires sont séparés en toute sécurité d’un jeu que vous exécutez, qui est isolé de Facebook, etc. Des fonctionnalités de sécurité matérielles comme celle-ci sont de plus en plus importantes pour protéger les données sensibles, comme les informations biométriques, stockées sur notre dispositifs.

Cependant, nous devrons attendre pour en savoir plus sur la façon dont Arm accomplit cela, ce qui est exposé entre les services, comment le système d’exploitation partage les ressources, etc. Nous savons que Realms nécessite des changements majeurs dans tout le système d’exploitation, comme Android de Google. En tant que tel, Realms ne sera pas pris en charge avec les processeurs Armv9 de première génération. La fonctionnalité devrait apparaître un peu plus tard dans le cycle de vie de l’architecture.

Les premiers processeurs Armv9

L’architecture Armv9 d’Arm fera son chemin pour Armer les processeurs de microcontrôleur, en temps réel et d’application au cours des prochaines années. Le premier relèvera de la gamme Cortex-A destinée aux SoC des smartphones, suivie des puces serveurs. Arm prévoit que notre premier chipset Armv9 pour téléphones mobiles sera annoncé cette année, les premiers appareils débarquant sur le marché en 2022.

Caché dans le point de presse d’Arm, il y avait également une diapositive sur les fonctionnalités à venir du GPU Mali. Il s’agit notamment de l’ombrage à taux variable et du lancer de rayons, deux fonctionnalités qui font actuellement tourner les têtes sur les marchés des consoles de jeu et des cartes graphiques haut de gamme. Il y a beaucoup à attendre du portefeuille plus large de matériel Arm dans les années à venir.

