Army Of The Dead Cast: où vous avez déjà vu les étoiles, y compris Dave Bautista

Garret Dillahunt (Martin)

Jouant le rôle de Martin, Garret Dillahunt est dans le métier depuis des années et a beaucoup de rôles célèbres sur son CV, des films à la télévision. En ce qui concerne les films, Dillahunt est apparu dans des films tels que le film d’action Looper, le drame primé aux Oscars 12 Years A Slave as Armsby et le thriller de braquage Widows as Bash O’Reilly.

Avec la télévision, c’est là que Garret Dillahunt a vraiment brillé. En plus d’avoir plusieurs rôles d’invité dans plusieurs émissions de télévision, Dillahunt a également eu une variété de rôles principaux et récurrents. Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter, jouer Jack McCall et Francis Wolcott sur Deadwood, Matthew Ross sur The 4400, Burt Chance sur la sitcom Raising Hope, Dr Jody Kimball-Kinney sur la comédie populaire The Mindy Project et John Dorie sur la série dérivée d’AMC, Fear the Walking Dead. Bon seigneur, maintenant c’est beaucoup de télé. Il semble qu’il ait déjà une formation pour tuer des zombies (ou, bien, des marcheurs dans ce cas), alors voyons à quel point il réussit dans Army of the Dead.