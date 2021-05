Army Of The Dead: Lost Vegas: Tout ce que nous savons sur la série animée Netflix Spinoff

Le casting de Army Of The Dead comprendra également Joe Manganiello, Christian Slater et Vanessa Hudgens

En plus des membres de retour de l’armée des morts, Lost Vegas présentera également une toute autre collection de personnages qui sont exprimés par certains des plus grands noms du cinéma et de la télévision, et même des jeux vidéo. Lorsque Army of the Dead: Lost Vegas a été annoncé pour la première fois en octobre 2020, Deadline a rapporté que Joe Manganiello jouerait le rôle de Rose, bien que peu de choses sur son personnage aient été révélées pour le moment. En plus de l’acteur de la Justice League de Zack Snyder, la série animée Netflix mettra également en vedette le travail vocal de Christian Slater, Vanessa Hudgens, Harry Lennix, Ross Butler, Anya Chalotra, Iéna Malone, et comédien de doublage légendaire Nolan Nord.