Army Of The Dead Streaming: Comment regarder le film de Dave Bautista

Ce que disent les critiques à propos de l’Armée des morts

Avant de passer deux heures et demie de votre temps avec Army of the Dead, vous voudrez peut-être savoir ce que les gens disent sur le retour de Zack Snyder dans le genre de l’horreur.

Après avoir regardé le film pour lui-même, l’expert Zack Snyder de CinemaBlend, Sean O’Connell, a qualifié Army of the Dead de «film le plus drôle à ce jour» du cinéaste avant de dire qu’il était «légitimement terrifiant».

Brandon Katz de l’Observer, cependant, n’était pas aussi époustouflé par l’Armée des Morts. Dans un tweet, le critique a expliqué que le film avait l’impression d’avoir été «bricolé» à partir de divers éléments avant de souligner certains problèmes de rythme lors de l’ouverture de 50 minutes.

Et bien que tout le monde ne soit pas d’accord sur Army of the Dead, une chose sur laquelle à peu près tout le monde est d’accord est la séquence de générique d’ouverture du film, qui est normale pour Zack Snyder à ce stade.