Army Of The Dead: Zack Snyder est tout à fait dans les théories de la boucle temporelle

Donc, dans le film, il y a une séquence où l’un des personnages parle du fait que peut-être toute cette aventure dans laquelle ils sont, ils sont pris dans une boucle infinie de combats et de morts et de combats et de morts. Et, euh, c’est peut-être vrai. Qui sait? Il y a beaucoup d’indices dans le film qui soutiendraient cette théorie. Par exemple, bien sûr, vous voyez dans cette séquence, vous voyez qu’il y a des squelettes. Dans le coffre-fort, il y a comme une photo de chacun d’eux, et vous voyez une photo de l’un de nos personnages, et ils portent le même collier ou le même, c’est eux. Quand ils entrent réellement dans le casino, il y a un ensemble de plans, et Scott dit “Tanaka avait d’autres équipes ici avant nous.” Si vous remarquez, les morts autour de cette table sont encore eux. Donc, si vous voulez jouer à ce jeu, il est là pour jouer.