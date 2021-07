Army Of Thieves: Le casting et d’autres choses rapides que nous savons sur le préquel de l’Armée des morts

Le casting de Army Of Thieves comprend Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel et plus

En plus de Matthias Schweighöfer, qui reviendra en tant que Ludwig Dieter, le casting de Army of Thieves est également dirigé par la star de F9 Nathalie Emmanuel, qui incarnera un personnage mystérieux nommé Gwendoline qui recrute le favori des fans de Army of the Dead pour réaliser un casse assez remarquable. Les autres membres de la distribution comprennent Guz Kahn comme Rolph, Ruby O. Frais comme Korina, Stuart Martin comme Brad Cage, Jonathan Cohen comme Delacroix, Noémie Nakai comme Béatrix, et Jean Bubniak comme Christophe.

Matthias Schweighöfer occupait également le fauteuil du réalisateur pour Army of Thieves. Ses précédents crédits de réalisation incluent What a Man, The Break Up Man, Joy of Fatherhood, The Manny et la série Amazon You Are Wanted.