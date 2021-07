Army of Thieves obtient sa première affiche, un ensemble de panneaux Comic-Con pour ce week-end ⋆ 10z viral

L’année 2021 chargée de Zack Snyder se poursuit. Tout juste sorti du succès de Ligue de justice de Zack Snyder et Armée des morts, Snyder fait maintenant la promotion du prequel Armée de voleurs qui met en vedette Matthias Schweighöfer dans le rôle de Dieter. Snyder a publié une nouvelle affiche pour le film, qui sortira sur Netflix plus tard cette année, et plus d’informations seront révélées lors d’un panel Comic-Con ce dimanche 25 juillet à 17 h HE / 14 h HP.

Vérifiez Armée de voleurs affiche ci-dessous :

Dieter est de retour, avec plus de coffres-forts et moins de zombies. 💰🔐 Ne manquez pas le panel Army of Thieves @Comic_Con ce dimanche 25 juillet à 14h PT. #ComicConAtHome #ArmyofThieves pic.twitter.com/IM2m9j3d4n – Zack Snyder (@ZackSnyder) 20 juillet 2021

Dans cette préquelle de Zack Snyder Armée des morts, le caissier d’une petite ville, Dieter, est entraîné dans l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol, tentant de voler une série de coffres-forts légendaires et impossibles à déchiffrer à travers l’Europe.

Armée de voleurs met en vedette Matthias Schweighöfer, lauréat du Grimme Award, Nathalie Emmanuel (Jeux de trônes, F9), Guz Khan (Monte Charlie), Ruby O. Fee, Stuart Martin (Jamestown), Jonathan Cohen (Budapest), Noémie Nakai, Peter Simonischek (Toni Erdmann) et John Bubniak.

Armée de voleurs est réalisé par Zack Snyder d’après un scénario de Shay Hatten. Les producteurs sont Deborah Snyder, Zack Snyder et Wesley Coller de The Stone Quarry, et Schweighöfer et Dan Maag de PANTALEON Films.

Le film principal, dirigé par Dave Bautista, a fait ses débuts en mai dernier et est devenu l’un des films originaux les plus regardés de Netflix, avec plus de 72 millions de foyers qui l’ont regardé au cours de ses quatre premières semaines. Netflix développe également actuellement une série dérivée d’anime intitulée Armée des morts : Lost Vegas, qui relatera les origines de Scott de Bautista et de son équipe de sauvetage lors de l’épidémie initiale à Vegas.