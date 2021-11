Army SNUBS Extinction Rebellion – invitation retirée après la « menace » du groupe | Royaume-Uni | Nouvelles

Cela survient après que Priti Patel a précédemment qualifié le groupe de « menace émergente » et de « criminels » et a promis de lancer une répression contre les manifestants XR en utilisant des « tactiques de guérilla ». Le Center for Army Leadership (CAL) avait annoncé lundi que Chris Taylor, qui fait partie du « Vision Sensing Group » de XR, allait prononcer un discours lors d’une conférence sur le leadership le mois prochain. M. Taylor devait couvrir le sujet de « l’effondrement social »

Cependant, l’unité de l’armée a fait volte-face sur les plans mardi, craignant un déluge de critiques.

Un porte-parole de l’armée a déclaré : « Bien que le Center for Army Leadership encourage la diversité des idées et des points de vue alternatifs, nous reconnaissons le défi d’inviter un membre d’Extinction Rebellion à prendre la parole lors de notre conférence. Sous la direction du directeur du leadership de l’armée, Chris Taylor ne sera plus présent.

XR est devenu célèbre ces dernières années pour avoir organisé des manifestations très houleuses.

Certains de leurs événements ont vu le groupe paralyser les voies de transport et paralyser certaines parties du pays.

M. Taylor avait été réservé pour prendre la parole lors de la conférence sur le leadership et la culture de la CAL le 1er décembre, qui accueillera également l’auteur Simon Sinek et la joueuse de hockey britannique Kate Richardson-Walsh, médaillée d’or olympique.

Selon le site Web du ministère de la Défense, le Center for Army Leadership « existe pour défendre l’excellence du leadership de l’armée afin d’optimiser l’avantage de l’armée et de soutenir le succès opérationnel ».

Il ajoute que son objectif est de « stimuler le débat, la sensibilisation et la pensée critique » et est « dévoué à l’amélioration de l’ensemble de l’armée – tous les grades, réguliers et de réserve, tout au long de la vie – et, de manière altruiste, la société en général ».

XR a fait l’objet de vives critiques pour ses tactiques, en particulier l’utilisation d’arrestations massives lors de manifestations, qui sont utilisées pour faire perdre du temps à la police et ajouter des retards importants à la vie quotidienne des gens.

Parmi ses cascades de protestation les plus médiatisées, il y a eu en avril 2019, lorsque 11 militants nus se sont collés à la vitre de la galerie d’observation publique surplombant la chambre des Communes.

S’exprimant sur la pression exercée sur les ressources policières, le ministre de l’Intérieur a pris la parole lors d’une conférence de police, décrivant la tactique comme : « une attaque honteuse contre notre mode de vie, notre économie et les moyens de subsistance de la majorité qui travaille dur ».

Priti Patel a ajouté : « Je refuse catégoriquement de permettre ce genre d’anarchie dans nos rues. »

« Les criminels mêmes qui perturbent notre société libre doivent être arrêtés. »

« Et ensemble, nous devons tous rester fermes contre les tactiques de guérilla d’Extinction Rebellion », a conclu le ministre de l’Intérieur.

Une source de l’armée a déclaré: « L’intention était de rechercher des points de vue larges et diversifiés, mais à la réflexion, il est clair que l’armée ne peut s’aligner sur aucune organisation (aussi noble que soient ses objectifs) qui utilise des tactiques ou des méthodes qui enfreignent la loi. «